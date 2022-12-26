Город-теоретик. Ученые обозначили место Омска в рейтинге городов по уровню жизни

Есть также «наблюдатели» — это 163 города, которые пока ничего не могут поделать, чтобы стать действительно привлекательными для инвесторов. Проектов мало, не налажено взаимодействие. А есть — «теоретики», к которым попал и Омск. Это те города, где среда развита, все возможности для вложения в инфраструктуру есть, и взаимодействие отлажено между ведомствами, и опыт есть, и кадры, но по каким-то причинам новых проектов запускается мало. Партнерства между частным сектором и государственным не происходит на том уровне, который мог бы быть.