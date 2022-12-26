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Город-теоретик. Ученые обозначили место Омска в рейтинге городов по уровню жизни

Сегодня, 06:12
Фото: Город55
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Омск снова включили не в первые десятки по уровню жизни и развитию инфраструктуры

Города России оценивали по количеству инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также по качеству взаимодействия ведомств между собой и с инвесторами. Омск оказался среди тех городов, кто способен на большее, но пока выжидает.

Сайт «Росинфра» опубликовал итоги исследования на декабрь 2022 года. Оценивалась эффективность привлечения частных инвестиций в инфраструктуру. Города поделили на 4 категории: лидеры, практики, теоретики и наблюдатели.

В «лидеры» выбилось 7 городов, в которых отлажена институциональная среда, то есть, имеется и сильная команда стратегического планирования, и налажено межведомственное взаимодействие. Также считалось количество инфраструктурных проектов. С большим отрывом обогнал всех Сургут.

«Практиками» назвали города, где активно запускаются новые проекты, хотя эффективность привлечения инвесторов не такая, как у лидеров. Таких городов в России 12, среди них Воронеж отметился самым крупным багажом проектного опыта.

Есть также «наблюдатели» — это 163 города, которые пока ничего не могут поделать, чтобы стать действительно привлекательными для инвесторов. Проектов мало, не налажено взаимодействие. А есть — «теоретики», к которым попал и Омск. Это те города, где среда развита, все возможности для вложения в инфраструктуру есть, и взаимодействие отлажено между ведомствами, и опыт есть, и кадры, но по каким-то причинам новых проектов запускается мало. Партнерства между частным сектором и государственным не происходит на том уровне, который мог бы быть.

Также отследили корреляцию между индексом качества жизни населения и индексом государственно-частного партнерства. В итоге Омск оказался на 30 месте в рейтинге из 203 городов России.

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#Общество#Город#Новости#Омск#Статистика#Рейтинг#Инвестиции#Инфраструктура#Дарья Зыкова#Экономика
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