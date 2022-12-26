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Одни работают — другие страдают. Ремонтные работы оставят часть Омска без воды

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
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Жителей Кировского округа Омска оставят без холодной воды перед праздниками

Росводоканал предупредил жителей Кировского округа об отключении холодного водоснабжения 28 декабря с 10:00 до 23:00. Причина: проведение ремонтных работ.

Росводоканал опубликовал сообщение о проведении ремонтных работ в середине предновогодней недели. В среду, 28 декабря, с 10:00 до 23:00 без холодной воды останутся дома в Кировском округе.

В компании поделились точным списком адресов, где не будет воды:

  • ул. Конева, 6, 8, 8/1, 10, 10/1;
  • ул. 3-я Енисейская, 28, 28/1, 31;
  • 1-й Тюкалинский проезд, 8.

Водоразборная колонка по адресу 3-я Енисейская, 55 также будет отключена от холодного водоснабжения, набрать воды из нее не получится.

При этом организация позаботилась о подвозе жителям питьевой воды. Он будет организован по адресу ул. Конева, 6 — 8.

 

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#Город#Омск#Водоканал#Благоустройство
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