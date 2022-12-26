Росводоканал опубликовал сообщение о проведении ремонтных работ в середине предновогодней недели. В среду, 28 декабря, с 10:00 до 23:00 без холодной воды останутся дома в Кировском округе.
В компании поделились точным списком адресов, где не будет воды:
Водоразборная колонка по адресу 3-я Енисейская, 55 также будет отключена от холодного водоснабжения, набрать воды из нее не получится.
При этом организация позаботилась о подвозе жителям питьевой воды. Он будет организован по адресу ул. Конева, 6 — 8.