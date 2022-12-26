Новость № 1. В омском музее по старой фотографии 1903 года опознали кокошник сестры императора. Он попал в Сибирь в 1927 году. Выяснилось, кому он принадлежал, случайно, во время исследования традиционных нарядов в коллекции музея.
Новость № 2. Пожары не оставляют омичей. Спасатели потушили частный дом в Кировском округе, около нефтебазы. Сообщений о пострадавших не было. Работали на месте 13 человек и 3 автомобиля.
Новость № 3. Для заброшенного кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке нашлись сразу два очень разных покупателя. От того, кому в итоге достанется здание, зависит его дальнейшая судьба. Пока же можно гадать на лучиках снежинок: «снесут — не снесут».