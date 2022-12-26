Новость № 3. Для заброшенного кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке нашлись сразу два очень разных покупателя. От того, кому в итоге достанется здание, зависит его дальнейшая судьба. Пока же можно гадать на лучиках снежинок: «снесут — не снесут».