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Нашли кокошник княгини, потушили пожар и продают «Сатурн». Омск сегодня

Сегодня, 14:03
Фото: 1MI
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В омском музее по старой фотографии 1903 года опознали кокошник сестры императора. Он попал в Сибирь в 1927 году. Выяснилось, кому он принадлежал, случайно, во время исследования традиционных нарядов в коллекции музея.

Роскошь минувших лет. В омском музее нашли кокошник сестры императора Николая II
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Новость № 2. Пожары не оставляют омичей. Спасатели потушили частный дом в Кировском округе, около нефтебазы. Сообщений о пострадавших не было. Работали на месте 13 человек и 3 автомобиля.

В Омске спасатели потушили пожар в частном доме
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Новость № 3. Для заброшенного кинотеатра «Сатурн» в Амурском поселке нашлись сразу два очень разных покупателя. От того, кому в итоге достанется здание, зависит его дальнейшая судьба. Пока же можно гадать на лучиках снежинок: «снесут — не снесут».

За руины омского «Сатурна» решили сразиться на аукционе 2 покупателя
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#Омск#Пожары#Город#Общество#Новости#Омская область#История#Находка#Аукцион#Дарья Зыкова#Итоги дня
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