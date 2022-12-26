Началась проверка. В Омске на помойке нашли окровавленные тела собак

В паблике «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилось красноречивое сообщение о собаках, чьи бездыханные тела нашли на мусорной площадке дома на возле Краснознаменной, 8.
«На Первокирпичном люди озверели. Сегодня утром на мусорной площадке возле Краснознаменной, 8 убили и выбросили двух собак. Еще одна не перестает лаять рядом. Сердце разрывается», — пишет обеспокоенный анонимный местный житель.
В дополнение к своим словам омичка поделилась фотографиями, которые мы не можем опубликовать из этических соображений.
В пресс-службе омской полиции Городу55 сообщили, что по материалам, опубликованным в соцсетях, началась проверка.