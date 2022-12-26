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Началась проверка. В Омске на помойке нашли окровавленные тела собак

Сегодня, 11:32
Фото: 1MI
иллюстрация

На окраине Омска неизвестные выбросили два собачьих трупа

Очевидцы в соцсетях заявляют, что собак кто-то жестоко убил и выбросил.

В паблике «Инцидент Омск» социальной сети «ВКонтакте» появилось красноречивое сообщение о собаках, чьи бездыханные тела нашли на мусорной площадке дома на возле Краснознаменной, 8.

«На Первокирпичном люди озверели. Сегодня утром на мусорной площадке возле Краснознаменной, 8 убили и выбросили двух собак. Еще одна не перестает лаять рядом. Сердце разрывается», — пишет обеспокоенный анонимный местный житель.

В дополнение к своим словам омичка поделилась фотографиями, которые мы не можем опубликовать из этических соображений.

В пресс-службе омской полиции Городу55 сообщили, что по материалам, опубликованным в соцсетях, началась проверка.

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#Ольга Акамова#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Собака#Погибшие собаки#Полиция
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