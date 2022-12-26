На омской «трассе смерти» в ДТП на глазах у 33-летнего мужчины погиб его отец

Городу55 стали известны подробности жесткого ДТП на трассе Тюмень — Омск на повороте к городу Тюкалинск, где поздно вечером 23 декабря погиб 55-летний мужчина.
Напомним, по версии УГИБДД по Омской области, водитель автомобиля «ВАЗ-21074» поворачивал с федеральной трассы на улицу Луначарского в городе Тюкалинске и не пропустил большегруз Mercedes-Benz Actros.
В результате этого столкновения водитель легковушки — 55-летний житель деревни Оша — погиб на месте, а два его спутника — 33-летний сын и 33-летняя женщина — попали в больницу с тяжелыми травмами.
«У мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и травма живота, у женщины — перелом обеих бедер си скальпированая рана головы», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
Как выяснил Город55, погибший водитель «ВАЗа» уже дважды попадался за рулем с признаками опьянения. Сначала его лишили прав на 1.5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, однако он вновь сел за руль, будучи пьяным. Во второй раз все закончилось уголовным делом и судом, где ему назначили 200 часов обязательных работ и запретили на 1.5 года управлять любыми транспортными средствами. Вердикт суда по этому делу был озвучен 23 июля 20220 года и, по всей видимости, мужчина только недавно вновь получил водительское удостоверение.