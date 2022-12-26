На омской «трассе смерти» в ДТП на глазах у 33-летнего мужчины погиб его отец

Как выяснил Город55, погибший водитель «ВАЗа» уже дважды попадался за рулем с признаками опьянения. Сначала его лишили прав на 1.5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей, однако он вновь сел за руль, будучи пьяным. Во второй раз все закончилось уголовным делом и судом, где ему назначили 200 часов обязательных работ и запретили на 1.5 года управлять любыми транспортными средствами. Вердикт суда по этому делу был озвучен 23 июля 20220 года и, по всей видимости, мужчина только недавно вновь получил водительское удостоверение.