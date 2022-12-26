На аэродроме Энгельса погибло три человека

Уточняется, что средства ПВА уничтожили украинский БЛА на малой высоте. Беспилотник был направлен на аэродром стратегической авиации Энгельса, передает Общественная служба новостей. Воздушные судна не пострадали, однако обломки БЛА убили трех человек.
Ранее СМИ сообщали, что губернатор Саратовской области Роман Бусарагин не подтвердил информацию о происшествиях в жилых кварталах Энгельса. Глава региона призвал местное население к соблюдению спокойствия и уверил, что все объекты городской инфраструктуры абсолютно целы.