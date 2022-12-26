На аэродроме Энгельса погибло три человека

Ранее СМИ сообщали, что губернатор Саратовской области Роман Бусарагин не подтвердил информацию о происшествиях в жилых кварталах Энгельса. Глава региона призвал местное население к соблюдению спокойствия и уверил, что все объекты городской инфраструктуры абсолютно целы.