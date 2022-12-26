Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

На аэродроме Энгельса погибло три человека

Сегодня, 09:13
В аэропорту Энгельса погибло трое военных. В них попали обломки беспилотника, запущенного ВСУ. Эти данные подтвердило Минобороны.

Уточняется, что средства ПВА уничтожили украинский БЛА на малой высоте. Беспилотник был направлен на аэродром стратегической авиации Энгельса, передает Общественная служба новостей. Воздушные судна не пострадали, однако обломки БЛА убили трех человек.

Ранее СМИ сообщали, что губернатор Саратовской области Роман Бусарагин не подтвердил информацию о происшествиях в жилых кварталах Энгельса. Глава региона призвал местное население к соблюдению спокойствия и уверил, что все объекты городской инфраструктуры абсолютно целы.

Подпишитесь
Новое решение. Фигурантам дела о пожарах в Называевске переизберут меру пресечения
Сегодня, 09:21
За руины омского «Сатурна» решили сразиться на аукционе 2 покупателя
Сегодня, 11:35
Накатались: незаконную горку в омском Амуре-2 демонтируют
Сегодня, 09:07
Больше шансов покинуть город. Из Омского аэропорта запустят новые рейсы по России
Сегодня, 09:34
«Выгонят» всех. Маршрутки, купленные при Фадиной, покинут центр Омска
Сегодня, 09:50
В Омске сразу на четверть поднимут плату за детский сады
Сегодня, 10:48