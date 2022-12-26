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Модульбанк задействовал сервис бесплатной аналитики продаж и на OZON

Сегодня, 06:48
Фото: piqsels.com
На базе своего продукта “МаркетМетрика” Модульбанк запустил бесплатную аналитику продаж на маркетплейсах Wildberries и OZON. Предприниматели смогут анализировать продажи конкурентов, делать прогнозы собственных продаж и оценивать рыночную ситуацию в целом.

Сервис разработан на базе алгоритмов AML Technology и входит как услуга в состав тарифов Модульбанка для продавцов на маркетплейсах – бесплатно до конца года. Воспользоваться им можно в личном кабинете банка, пишет newsnn.ru

С помощью “МаркетМетрики” предприниматели могут подключиться к статистике продаж по датам, товарным категориям, отдельным товарам и не только. Также можно проанализировать среднерыночные цены, понять, что продается более активно, оценить коррекцию спроса в зависимости от сезонности и других факторов. Анализ этих данных позволяет выстраивать более грамотную стратегию присутствия на маркетплейсах и увеличивать прибыль.

Член правления Модульбанка Павел Семёнов сообщил, что “МаркетМетрика” – один из первых продуктов для работающих на маркетплейсах предпринимателей. Он был запущен еще летом прошлого года. В рамках тарифов для селлеров сервис сейчас доступен бесплатно.

Напомним, в ноябре текущего года Модульбанк переформатировал свои продукты для продавцов на маркетплейсах в линейку специальных тарифов. В них входят сервисы, помогающие развивать торговую площадку и увеличивать рентабельность. Они дают возможность без комиссии выводить средства со счетов маркетплейсов на личные счета, вести расчеты с контрагентами в валютах, получать помощь с закупками в Китае и других  странах. Помимо этого, в тарифы входят нефинансовые услуги, например аналитики, услуги профессиональных фотографов, дизайнеров, бухгалтеров, а также курсы обучения для бизнесменов и помощь в логистике. Наконец, через этот сервис можно получить персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

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