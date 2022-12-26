Модульбанк задействовал сервис бесплатной аналитики продаж и на OZON

Напомним, в ноябре текущего года Модульбанк переформатировал свои продукты для продавцов на маркетплейсах в линейку специальных тарифов. В них входят сервисы, помогающие развивать торговую площадку и увеличивать рентабельность. Они дают возможность без комиссии выводить средства со счетов маркетплейсов на личные счета, вести расчеты с контрагентами в валютах, получать помощь с закупками в Китае и других странах. Помимо этого, в тарифы входят нефинансовые услуги, например аналитики, услуги профессиональных фотографов, дизайнеров, бухгалтеров, а также курсы обучения для бизнесменов и помощь в логистике. Наконец, через этот сервис можно получить персонального менеджера для комплексной работы с магазином.