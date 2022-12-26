Миллионер вне закона. В Омске осудили наркобарона, который прятал «дозы» в лесу

Мужчину задержали в июне 2022 года в лесополосе вблизи «трассы смерти» Омск-Тюмень. Во время досмотра у омича нашли килограмм наркотиков, расфасованных на 5 тыс доз. С продажи этой партии наркотиков омич мог выручить порядка 3 млн рублей.