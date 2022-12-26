Миллионер вне закона. В Омске осудили наркобарона, который прятал «дозы» в лесу

В региональном УФСБ России рассказали об итогах рассмотрения уголовного дела, которое завели в отношении омича по имени Дмитрий Калюжный. Мужчина попался на распространении наркотиков: силовики обнаружили у омича больше килограмма «синтетики».
Мужчину задержали в июне 2022 года в лесополосе вблизи «трассы смерти» Омск-Тюмень. Во время досмотра у омича нашли килограмм наркотиков, расфасованных на 5 тыс доз. С продажи этой партии наркотиков омич мог выручить порядка 3 млн рублей.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети «Интернет». Дело передали на рассмотрение в Любинский районный суд, и в итоге мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима.
Как уточнила представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, приговор уже вступил в силу.