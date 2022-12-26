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Миллионер вне закона. В Омске осудили наркобарона, который прятал «дозы» в лесу

Сегодня, 08:11
Фото: 1MI
иллюстрация

Омича отправили в колонию на шесть лет за килограмм наркотиков

Мужчина расфасовал и спрятал в лесополосе больше килограмма наркотиков, за которые мог выручить больше трех миллионов рублей.

В региональном УФСБ России рассказали об итогах рассмотрения уголовного дела, которое завели в отношении омича по имени Дмитрий Калюжный. Мужчина попался на распространении наркотиков: силовики обнаружили у омича больше килограмма «синтетики».

Мужчину задержали в июне 2022 года в лесополосе вблизи «трассы смерти» Омск-Тюмень. Во время досмотра у омича нашли килограмм наркотиков, расфасованных на 5 тыс доз. С продажи этой партии наркотиков омич мог выручить порядка 3 млн рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети «Интернет». Дело передали на рассмотрение в Любинский районный суд, и в итоге мужчину приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Как уточнила представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак, приговор уже вступил в силу. 

#Общество#Новости#Омск#Наркотики#Суд#ФСБ#Ольга Акамова
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