Следующий 2023 год станет годом Черного Водяного Кролика. Существует мнение, что торжество лучше отмечать в кругу близких людей, согласно восточному гороскопу. Во время праздника не рекомендуется звать в гости посторонних или малознакомых людей, не стоит нарушать гармонию семейного очага.
Для украшения интерьера лучше выбирать мягкие оттенки. В декоре в качестве акцентного цвета можно выбрать синий или зеленый, золотой оттенки, шоколадный цвет, рекомендуется избегать ярких анималистических принтов. Можно украсить новогодний стол или помещение еловыми ветками.
Новогодний стол дополнительно можно декорировать живыми цветами или лиственными растениями. Также можно взять фигурки кроликов серебристого или голубоватого оттенков. На стол желательно поставить овощные блюда, украшенные зеленью — петрушкой, салатными листьями, укропом. Не стоит ставить блюда из крольчатины. Можно поставить свежие фрукты, рыбные блюда. Нежелательно готовить много жирной пищи.
Есть примета, что выбор правильного цвета к предстоящему новогоднему торжеству принесет удачу в Новом 2023-году. Вот какие оттенки наиболее актуальны для встречи Нового 2023-года:
Помимо этого, допускается использовать коричневые, серые цвета, песчаные и травяные оттенки. Природные пастельные тона также актуальны в предстоящие праздники.
Всего можно выделить несколько мест в Омске, где можно недорого или бесплатно отпраздновать Новый год-2023 и весело провести время. Ниже представлены наиболее популярные локации, в которых будет все необходимое для празднования торжества.
У Омского государственного цирка будет размещена главная городская елка. Торжественное открытие планируется 23 декабря. В вечернее время в 16:00 — 18:00 жители Омска смогут посмотреть новогоднюю сказку режиссера Лицейского театра Евгения Точилина, принять участие в других мероприятиях.
Помимо этого, будут организованы представления 28 — 29 декабря, 7 января. На площади возведены горки для детей и светящийся фонтан. Это место прекрасно подходит для семейного отдыха.
В сквере имени Дзержинского 25 декабря планируется провести мероприятие «Зимние сибирские забавушки». Планируется выступление хореографических коллективов «Русь», «Иртыш».
В Омске также можно будет посетить «Омскую крепость», которая находится в 12-минутах ходьбы от сквера. Это место прекрасно подходит для отдыха с детьми, так как там будут горки и интересные инсталляции, встречи нового года-2023. Гости смогут увидеть световую надпись с названием города.
В новогодние каникулы в честь Нового года-2023 можно будет посетить спортивные мероприятия. Лыжные гонки планируют провести 30 декабря в Центре лыжного спорта на Березовской. Посетители смогут принять участие в соревнованиях, а победителям будут вручены призы Деда Мороза.
На 7 января запланировано мероприятие «Рождественские катания». Покататься на катках можно на стадионе «Энергия», в спортивном комплексе «Юность», на ледовой арене имени Л. Киселева.
Омский государственный цирк расположен на проспекте К. Маркса, 43Б. Зрителям представят проект Гии Эрадзе «Тайна новогодней звезды» со сказочным приключенческим сюжетом на новогоднюю тему.
Предполагается, что, как и другие постановки Гии Эрадзе, шоу станет масштабным и ярким, с использованием различных цветных спецэффектов и цветным световым оформлением.
Каток в Советском парке расположен на улице Андрианова, 3. Площадку планируется украсить декорациями и различными арт-объектами по мотивам известных мультипликационных произведений. Площадка сможет вместить 280 человек. Это прекрасное место, где можно запланировать встречу Нового года-2023
Можно также отправиться на каток у центра олимпийской подготовки «Авангард» для встречи Нового года-2023Он расположен по адресу: ул. 25 лет Октября, 4. На площадке могут находиться до 70 посетителей одновременно.
Каток «Красная звезда» расположен по адресу: ул. Масленникова, 142. В центре этого катка расположена праздничная елка. На территории площадки предоставляются услуги по заточке коньков.
Ниже перечислены кафе и интересные мероприятия, локации, которые можно посетить вместе с детьми разных возрастов и запланировать там встречу Нового года-2023. Посещение выставок и спортивных мероприятий принесет незабываемые впечатления от семейного отдыха.
На улице Ленина, 9, расположено детское кафе «Жираффа Мими». В меню можно найти полезные блюда, пиццу, наггетсы и сладости. Помимо детского меню, предлагается большой ассортимент блюд для взрослых.
По ул. 70 лет Октября, 19, в ТЦ «Фестиваль-Сити» расположено кафе Mama Mia. Это классический итальянский ресторан с большим выбором пиццы и пасты, а также других итальянских и местных блюд. В заведении уделяется особое внимание проведению досуга с детьми — есть отдельное меню и детская игровая комната.
Музыкальный театр в Омске расположен по адресу: ул. 10 лет Октября, 2. Можно посетить представление перед встречей Нового года-2023 «Финист — Ясный сокол». Это мюзикл для детей по мотивам русской народной сказки из сборника А. Н. Афанасьева. За полчаса до начала спектакля проводится новогоднее представление у елки.
С 6 декабря открыта выставка елочных игрушек и украшений 1930 — 60-х гг. из коллекции Русаны Бордиян. Выставочные экземпляры расположены на первом этаже музея. На выставке представлены миниатюрные и крупноразмерные игрушки, световые инсталляции.
Выставочное пространство условно разделено на несколько зон — «Новогодний карнавал», «В гостях у сказки», «Зимние забавы», «Семейные новогодние традиции». На выставке можно подробно ознакомиться с историей новогодних игрушек. Адрес: улица Партизанская, 5а, литера М. Получить более подробную информацию можно по контактному номеру: 95-73-75.
До 15 января можно посетить комплекс новогодних инсталляций «Зимний Любинский». В этом году можно посетить 5 фотозон и волшебный лес, который включает множество елей в рамках развлекательной программы.
Представлены локации от партнеров данного проекта и ледовый городок, лабиринт, горки, ярмарки для встречи Нового года-2023. На этой локации организовано музыкальное сопровождение. Перейти к локациям можно в любое время суток. Проект организован при поддержке регионального минкульта.
В библиотеке имени А. С. Пушкина, которая расположена на ул. 50 лет Октября, 98, организован фотопроект «Сказка в подарок». В библиотеке сформировано пространство для создания фотографий по мотивам сказки Гофмана про Щелкунчика.
Перейти на локацию для создания новогодних фотографий могут все желающие до 15 января. Для этого потребуется предварительно записаться. В проекте принимают участие омские профессиональные фотографы, к которым можно записаться на фотосессию.
Ниже перечислены популярные локации и туры для веселого празднования Нового года-2023 в Омске с семьей, друзьями или коллегами. Это популярные базы отдыха, отели, рестораны для встречи Нового года-2023.
Загородный комплекс «Подсолнухи» расположен в 36 км от Омска. Постояльцам предлагается высокий уровень обслуживания, современные комфортные номера. Это место прекрасно подходит для встречи Нового года-2023.
Постояльцы могут воспользоваться оборудованной кухней, мангалами для жарки рыбы и мяса. На территории комплекса есть банкетный зал, детская площадка и игровая комната, лыжная трасса, тир, спортивная площадка для встречи Нового года-2023.
База отдыха, расположенная в Омской области в Чернолучье, является экологически чистым местом. Гостям предлагается разнообразное и полезное питание в столовой.
Здесь проводятся корпоративные вечеринки, есть условия для организации различных конференций. В сосновом лесу действует детский городок. Локация идеально подходит для встречи Нового года-2023.
Загородный комплекс расположен в лесной зоне на территории заповедника. На территории действует ресторан с просторными залами, который вмещает до 120 человек. Гости могут организовать корпоратив или банкет, для бизнес-представителей функционирует конференц-зал.
Гостиница расположена на улице Лермонтова, 2. Постояльцам предоставляется интернет, парковка, прачечная и многое другое. Номера отличаются яркой стильной отделкой. На территории расположена ресторация и лобби-бар, где можно перекусить и хорошо провести время. В здании находятся кафе, кинотеатр, боулинг. Чтобы уточнить сумму депозита и возможность бронирования, нужно позвонить в отель.
Отель расположен по адресу: ул. Фрунзе, 80. Это исторический центр Омска, до Успенского собора от гостиницы можно дойти за 10 минут. Номера оборудованы кондиционерами, оформлены в классическом стиле. В здании отеля функционирует несколько кафе и ресторанов. Это место прекрасно подходит для празднования Нового года-2023.
Один из ресторанов, куда можно сходить в Новый год 2023 и встретиться с друзьями и близкими, — «Баловень». Он расположен на Иртышской наб., 11, корп. 2, имеет панорамные окна и большую веранду. В ресторане подают изысканные блюда, как овощные, так мясные и рыбные, в том числе приготовленные на открытом огне.
Ресторан «Колчак» расположен по ул. Броз Тито, 2/1. Это заведение находится в центре города, включает четыре зала, которые располагаются на разных этажах. Отличается большим и разнообразным меню. Подходит для встречи Нового года-2023.
В Омской области в 2022 году были отменены некоторые новогодние события. В текущем году для снижения уровня расходов в регионе принято решение отказаться от фейерверков и пиротехнических шоу в новогоднюю ночь в Новом году-2023. Улицы украшаются декорациями, которые были закуплены в прошлые годы.
При этом все традиционные мероприятия для детей будут сохранены во время празднования Нового года-2023. Таким образом, гулянья и новогодние мероприятия будут проводиться, однако, вероятно, не в том масштабе, как годом ранее.