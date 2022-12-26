В Омской области в 2022 году были отменены некоторые новогодние события. В текущем году для снижения уровня расходов в регионе принято решение отказаться от фейерверков и пиротехнических шоу в новогоднюю ночь в Новом году-2023. Улицы украшаются декорациями, которые были закуплены в прошлые годы.