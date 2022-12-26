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Экономист Быков: Инфляция – детище печатающего необеспеченные деньги Вашингтона

Сегодня, 07:41
Правительство Соединенных Штатов преднамеренно запустило инфляционные процессы, начав печатать не имеющие обеспечение деньги с целью скупки золотых запасов. В перспективе с помощью этого ресурса государство скорректирует цены на любые наименования товаров, заявил российский экономист Андрей Быков.

В настоящее время Вашингтон активно готовится вернуть золотые монеты в виде цифровых „золотых монет“ Центрального банка, пишет Общественная служба новостей.

Если властям США удастся установление полноценной монополии на желтый драгметалл, им станут подконтрольны все деньги, находящиеся в обороте в мировой экономике. Последствия для дальнейшей ценовой политики будут невообразимыми, подчеркнул Быков.

Экономист акцентировал внимание на том, что обеспеченными должны быть все валюты. Для этого идеально подходят запасы сырья либо товары, выпускаемые разными производствами, уточнил он.

Напомним, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова Константин Ордов ранее выступил с заявлением о том, что «замораживание» международных золотовалютных резервов РФ невыгодно не только ей самой, но и коллективному Западу. 

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