Диетолог рассказал о самых вредных новогодних блюдах

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «5тв», в числе таковых знаменитый салат «оливье», в состав которого входят несочетаемые между собой продукты. А «связывающий» их майонез плохо влияет на поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт в целом.