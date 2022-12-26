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Диетолог рассказал о самых вредных новогодних блюдах

Сегодня, 08:41
По словам аллерголога-иммунолога, диетолога, врача медицинской профилактики Антонины Саволюк, есть традиционные новогодние блюда, от которых лучше отказаться.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «5тв», в числе таковых знаменитый салат «оливье», в состав которого входят несочетаемые между собой продукты. А «связывающий» их майонез плохо влияет на поджелудочную железу и желудочно-кишечный тракт в целом.

Людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, гастритом и рядом других заболеваний лучше провести праздники без этого салата.

Что же касается бутербродов с красной икрой, это чревато панкреатитом, холециститом и желчнокаменной болезнью.

В свой список «запретных» врача также включила селедку под шубой и мясо по-французски.

 

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