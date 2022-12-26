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Больше шансов покинуть город. Из Омского аэропорта запустят новые рейсы по России

Сегодня, 09:34
Фото: 1MI
иллюстрация

Из Омского аэропорту начнет летать больше самолетов по России

Несколько авиакомпаний высказались о желании увеличить число внутренних рейсов.

В пресс-службе министерства транспорта Омской области сообщили о планах авиакомпаний расширить список рейсов в разные города России.

Отмечается, что в 2022 году Омский аэропорт обслужил порядка 8,2 тыс единиц воздушных судов и 1,5 млн пассажиров. В течение года омичи могли воспользоваться 17 субсидируемыми направлениями. В следующем году список таких рейсов может значительно расшириться.

Так, авиакомпания «Сибирь» планирует ежедневно выполнять рейсы в Новосибирск, «Уральские авиалинии» планируют увеличить частоту полетов в Сочи до трех раз в неделю. Авиакомпания «Красавиа» планирует запустить самолеты в Красноярск и отправлять туда самолеты дважды в неделю. Авиакомпания «Азимут» планирует выполнять рейсы в Минеральные Воды с частотой полетов 2 раза в неделю.

Также в будущем году собирают расширить и расписание полетов из Омска за рубеж. Например, авиакомпания Uzbekistan Airways планирует открыть новое направление в Ташкент (Узбекистан) с частотой полетов 2 раза в неделю. А авиакомпания QAZAQ AIR с 12 января увеличит полеты в столицу Республики Казахстан Астану до 7 раз в неделю.

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#Город#Новости#Омская область#Самолет#Рейсы#Полеты#Омск
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