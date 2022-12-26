Больше шансов покинуть город. Из Омского аэропорта запустят новые рейсы по России

Также в будущем году собирают расширить и расписание полетов из Омска за рубеж. Например, авиакомпания Uzbekistan Airways планирует открыть новое направление в Ташкент (Узбекистан) с частотой полетов 2 раза в неделю. А авиакомпания QAZAQ AIR с 12 января увеличит полеты в столицу Республики Казахстан Астану до 7 раз в неделю.