BMW X6 из пьяного ДТП оформлено на крупную фармацевтическую компанию «Аналитика-Омск»

Городу55 стали известны детали резонансного ДТП в центре Омска, где ночью 25 декабря BMW X6 протаранил «Ладу Гранту». Как выяснилось, дорогая иномарка оформлена на юридическое лицо.
В документах, которые имеются в распоряжении Города55, значится, что BMW числится за ООО «Аналитика-Омск». Компания владеет автомобилем, который приобретался в лизинг, уже почти 3 года.
Между тем, по информации нашего источника в экстренных структурах, за рулем авто предположительно находился учредитель и директор «Аналитики-Омск» Антон Николаев.
Напомним, по предварительным данным УГИБДД по Омской области, именно BMW вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с «Ладой». В результате аварии водитель отечественного авто и его 22-летняя пассажирка попали в больницу.
А вот сам виновник ДТП, которым возможно и был Николаев, не пострадал. Госавтоинспекторы заметили у него признаки опьянения, но от освидетельствования он отказался, за что заработал административный протокол.
Добавим, что Антон Николаев и его «Аналитика-Омск» являются одним из крупнейших поставщиков медицинских препаратов, оборудования и лекарств для омских больниц. Только по 44 ФЗ за 9 лет компания заключила 3170 контрактов на общую сумму свыше 1.4 млрд рублей.
Согласно открытым данным за 2021 год выручка компании составила 325.3 млн рублей, а чистая прибыль 57.8 млн рублей.