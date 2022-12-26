235,5 тыс. рублей штрафа за отсутствие охраны. «Омсклесторгу» не простили 11 сосен

Компания арендует у ГУ лесного хозяйства Омской области 1 105 га леса с 2018 года. Срок аренды заключали на 20 лет. Летом 2021 года неизвестные срубили 11 сосен на арендуемом участке. Возбуждалось уголовное дело, но виновника так и не нашли, в связи с чем дело прекратили.