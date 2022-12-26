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Posted 26 декабря 2022, 10:36

Published 26 декабря 2022, 10:36

Modified 26 декабря 2022, 10:36

Updated 26 декабря 2022, 10:36

иллюстрация

235,5 тыс. рублей штрафа за отсутствие охраны. «Омсклесторгу» не простили 11 сосен

26 декабря 2022, 10:36
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области не нашли виновника в вырубке сосен и оштрафовали арендатора земли

Нелегальные лесорубы. Неизвестные в обход закона срубили в Омской области 11 деревьев. Найти их не удалось. Суд оштрафовал арендатора земли.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по требованию природоохранного ведомства Тарский районный суд решил взыскать с заготовителя древесины ООО «Омсклесторг» сумму ущерба в 235,5 тыс. рублей.

Компания арендует у ГУ лесного хозяйства Омской области 1 105 га леса с 2018 года. Срок аренды заключали на 20 лет. Летом 2021 года неизвестные срубили 11 сосен на арендуемом участке. Возбуждалось уголовное дело, но виновника так и не нашли, в связи с чем дело прекратили.

Поскольку арендатор не обеспечил охрану арендованного участка от незаконных вырубок, омский межрайонный природоохранный прокурор подал иск в суд, чтобы взыскать с организации в пользу Тарского района Омской области 235,5 тыс. рублей ущерба. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Контроль за исполнением судебного акта взяла на себя прокуратура.

Напомним, ранее двоим омичам ужесточили приговор за вырубку сотни берез в Москаленском районе.

Омичам ужесточили приговор за рубку леса стоимостью 2 миллиона
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#Омская область#Прокуратура#Суд#Вырубка леса#Новости#Тарский район#Незаконная вырубка#Сосны
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