235,5 тыс. рублей штрафа за отсутствие охраны. «Омсклесторгу» не простили 11 сосен

Posted 26 декабря 2022, 10:36
Published 26 декабря 2022, 10:36
Modified 26 декабря 2022, 10:36
Updated 26 декабря 2022, 10:36
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что по требованию природоохранного ведомства Тарский районный суд решил взыскать с заготовителя древесины ООО «Омсклесторг» сумму ущерба в 235,5 тыс. рублей.
Компания арендует у ГУ лесного хозяйства Омской области 1 105 га леса с 2018 года. Срок аренды заключали на 20 лет. Летом 2021 года неизвестные срубили 11 сосен на арендуемом участке. Возбуждалось уголовное дело, но виновника так и не нашли, в связи с чем дело прекратили.
Поскольку арендатор не обеспечил охрану арендованного участка от незаконных вырубок, омский межрайонный природоохранный прокурор подал иск в суд, чтобы взыскать с организации в пользу Тарского района Омской области 235,5 тыс. рублей ущерба. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Контроль за исполнением судебного акта взяла на себя прокуратура.
Напомним, ранее двоим омичам ужесточили приговор за вырубку сотни берез в Москаленском районе.