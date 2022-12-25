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Жестокое убийство, аренда земли главой УФСИН, слияние колледжей. Воскресный Омск

Сегодня, 14:00
Фото: 1MI
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Уголовные дела Омска

Следственный комитет рассказал о двух жестоких преступлениях. Суд вынес вердикт омичу, который намеренно переехал на авто неприятелей.

Пьяная ссора. Омичу дали 15 лет строго режима за жестокое убийство и угрозы
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А еще завершилось расследование дела о четырех покушениях на убийство. Молодой человек успел совершить все за пару часу, с парочкой орудий, под двумя пьянящими веществами.

Руки, ноги и ножи. Омич в пьяном угаре чуть не убил четырех человек
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Аренда муниципальной земли начальником омского УФСИН

Торги на арену земельного участка на 800 «квадратов» под индивидуальной жилую застройку выиграл Константин Книс. Он является руководителем Управления ФСИН по Омской области. Теперь ежегодно будет платить в городской бюджет по 174 100 рублей. Срок заключения аренды — 20 лет.

Начальник омского УФСИН получил в аренду участок от мэрии
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Объединение двух омских колледжей

В Омске идет процесс слияния двух совершенно разных образовательных учреждений. В одном учат культуре и искусствам, в другом — библиотечной и информационной работе.

В Омске объединят два абсолютно разных колледжа
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