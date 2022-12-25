Жестокое убийство, аренда земли главой УФСИН, слияние колледжей. Воскресный Омск

Следственный комитет рассказал о двух жестоких преступлениях. Суд вынес вердикт омичу, который намеренно переехал на авто неприятелей.
А еще завершилось расследование дела о четырех покушениях на убийство. Молодой человек успел совершить все за пару часу, с парочкой орудий, под двумя пьянящими веществами.
Торги на арену земельного участка на 800 «квадратов» под индивидуальной жилую застройку выиграл Константин Книс. Он является руководителем Управления ФСИН по Омской области. Теперь ежегодно будет платить в городской бюджет по 174 100 рублей. Срок заключения аренды — 20 лет.
В Омске идет процесс слияния двух совершенно разных образовательных учреждений. В одном учат культуре и искусствам, в другом — библиотечной и информационной работе.