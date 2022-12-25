Жестокое убийство, аренда земли главой УФСИН, слияние колледжей. Воскресный Омск

Торги на арену земельного участка на 800 «квадратов» под индивидуальной жилую застройку выиграл Константин Книс. Он является руководителем Управления ФСИН по Омской области. Теперь ежегодно будет платить в городской бюджет по 174 100 рублей. Срок заключения аренды — 20 лет.