«Вода подступает к дому». Омичи из Старого Кировска оказались в ледяном плену

Жители Старого Кировска устали решать проблему самостоятельно и решили предать историю огласке. Пост опубликовали в группе «Ревизорро Омск».
«По улице Нагорная идет подтопление. Вода с каждым днем все больше и больше подступает к жилому дому», — описывает автор публикации. Также говорит, что природа происхождения жидкости не известна, но подъезжать к домам на авто местные не решаются.
Омичи пытались обращаться в разные инстанции. Пробы воды взяли. Пока готовится результат, микрорайон продолжает затапливать. Автор поста показал на фото, что сейчас происходит в Старом Кировске.
Обновлено: мэрия прокомментировала Городу55 ситуацию.