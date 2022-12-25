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«Вода подступает к дому». Омичи из Старого Кировска оказались в ледяном плену

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
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Омичи из Старого Кировска жалуются на подтопления среди зимы

Жители пытались решить вопрос, но тщетно.

Жители Старого Кировска устали решать проблему самостоятельно и решили предать историю огласке. Пост опубликовали в группе «Ревизорро Омск».

«По улице Нагорная идет подтопление. Вода с каждым днем все больше и больше подступает к жилому дому», — описывает автор публикации. Также говорит, что природа происхождения жидкости не известна, но подъезжать к домам на авто местные не решаются.

Омичи пытались обращаться в разные инстанции. Пробы воды взяли. Пока готовится результат, микрорайон продолжает затапливать. Автор поста показал на фото, что сейчас происходит в Старом Кировске.

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Фото: скриншот паблика Ревизорро Омск

Обновлено: мэрия прокомментировала Городу55 ситуацию.

«Обследование продолжается». В омском Старом Кировске нашли два источника подтопления
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#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Вода
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