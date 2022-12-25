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Территориальные фонды ОМС в новых регионах возьмут на себя функции страховых компаний

Сегодня, 13:12
В Донецкой, Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях в скором будущем будут сформированы территориальные фонды и системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В регионы уже передали все соответствующие документы от Федерального фонда ОМС.

Новые подразделения будут сами осуществлять все функции страховых компаний, в числе прочего территориальные фонды займутся выдачей полисов ОМС.

Также в числе функций подразделений: оплата медпомощи, контроль ее качества и защита прав пациентов. Благодаря полису ОМС жители новых регионов смогут обратиться за медицинской помощью  в любом субъекте Российском Федерации, в том числе речь о высокотехнологичной медицине в федеральных клиниках страны, сообщает Коммерсант со ссылкой на ТАСС.

Председатель ФОМС Илья Баланин и временно исполняющие обязанности глав новых регионов в декабре подписали соглашения о взаимодействии, которые предусматривают создание территориальных фондов, а также оформление гражданам полисов ОМС.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в конце сентября 2022 года в ходе спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина.

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