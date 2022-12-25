Синоптики обновили прогноз погоды на последнюю неделю 2022 года. Она начнется с понижения температуры. Днем 26 декабря -6…-11 градусов, без осадков. На дорогах образуется гололедица. Порывы ветра в первой половине недели не превысят 10 метров в секунду.
В ночь на вторник местами по области похолодает до -22. Ожидаются гололед, тумань и изморозь. Явления сохранятся и днем 27 декабря. Также пойдет небольшой снег. Столбик термометра не опустится ниже -13 градусов.
Морозы вновь ударят ночью на среду — до -25. Осадки, туман и гололед сохранятся. Днем 28 декабря -13…-18 градусов. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует отсутствие осадков.