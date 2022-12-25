Синоптики обновили прогноз погоды на последнюю неделю 2022 года. Она начнется с понижения температуры. Днем 26 декабря -6…-11 градусов, без осадков. На дорогах образуется гололедица. Порывы ветра в первой половине недели не превысят 10 метров в секунду.