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Синоптики рассказали, какая погода ждет омичей в последнюю неделю 2022 года

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
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Омичей ждут ночные морозы, туман и гололед

Сильного ветра не прогнозируют.

Синоптики обновили прогноз погоды на последнюю неделю 2022 года. Она начнется с понижения температуры. Днем 26 декабря -6…-11 градусов, без осадков. На дорогах образуется гололедица. Порывы ветра в первой половине недели не превысят 10 метров в секунду.

В ночь на вторник местами по области похолодает до -22. Ожидаются гололед, тумань и изморозь. Явления сохранятся и днем 27 декабря. Также пойдет небольшой снег. Столбик термометра не опустится ниже -13 градусов.

Морозы вновь ударят ночью на среду — до -25. Осадки, туман и гололед сохранятся. Днем 28 декабря -13…-18 градусов. Обь-Иртышское УГМС прогнозирует отсутствие осадков.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС
#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Прогнозы
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