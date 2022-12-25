Ректор СКФУ Беспалов прогнозирует большое будущее молодым ученым Ставрополья

Беспалов акцентировал внимание на том, что наука является мощнейшим драйвером национальной экономики. Она лежит в основе как технологического, так и экономического суверенитета государства, подчеркнул ректор СКФУ. По его словам, конкурентоспособность экономики России находится в прямой зависимости от уровня технологического и научного развития страны.