Ректор СКФУ Беспалов прогнозирует большое будущее молодым ученым Ставрополья

Организатор престижного конкурса «Студенческий стартап» – Фонд содействия инновациям. Каждому победителю вручили грант в сумме один миллион рублей. На эти средства молодые ученые смогут реализовать свои проекты в сфере инновационных изобретений, пишет newstracker.ru.
Беспалов акцентировал внимание на том, что наука является мощнейшим драйвером национальной экономики. Она лежит в основе как технологического, так и экономического суверенитета государства, подчеркнул ректор СКФУ. По его словам, конкурентоспособность экономики России находится в прямой зависимости от уровня технологического и научного развития страны.
В рамках реализации одного из проектов, победившего на конкурсе, молодые ученые Ставрополья создадут инновационную пленку, в которую внедрят индикатор свежести. Данный индикатор будет представлять собой поверхностно-модифицированный специальный гель, откуда удалена жидкая среда (ксерогель), и может менять свой цвет в зависимости от концентрации газообразных веществ, выделяющихся при разложении мясных продуктов.
По словам автора проекта, студентки специальности «Химия» СКФУ Полины Синюгиной, пленка будет темнеть при истечении срока годности мяса.
«Это позволит безошибочно судить о качестве продукции», - подчеркнула Синюгина.
Студент второго курса направления «Наноинженерия» Андрей Яковенко стал автором проекта под названием «Разработка инновационных импортозамещающих удобрений пролонгирующего действия на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур». Молодой ученый проинформировал ректора о том, что вторичное сырье в виде птичьих перьев ляжет в основу процесса изготовления микроэлементов для удобрений.
Конечными целями реализации проекта Яковенко будут высококачественные удобрения с пролонгированным эффектом и методика получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводческой сферы.
Беспалов выразил глубокую уверенность в том, что у каждого молодого ученого Ставропольского края огромные перспективы и большое будущее. По результатам реализации проектов состоится их торжественная презентация, на которую будут приглашены официальные представители профильных министерств и ведомств и индустриальные партнеры.