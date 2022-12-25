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Омский полковник возглавил отдел московской полиции

Сегодня, 06:29
Фото: 1MI
иллюстрация
Андрей Костюк будет контролировать работу в Отрадном.

Полиция по Северо-Восточному автономного округу Москвы сообщает о назначении нового руководителя Отдела МВД по району Отрадное. 15 декабря личному составу представили Андрея Костюка.

40-летний полковник внутренней службы родился в Омске. В 2004 году окончил местную академию МВД. Служил в Отделе уголовного розыска криминальной милиции УВД № 1 в Центральном округе Омска.

Начальник московского УВД по СВАО генерал-майор полиции Константин Строганов отметил, у нового руководителя большой управленческий опыт. Ключевые направления в работе обозначены.

#Общество#Новости#Омск#Москва#Полиция#Назначение
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