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«Обследование продолжается». В омском Старом Кировске нашли два источника подтопления

Сегодня, 10:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Омские организации начали ликвидировать подтопление в Старом Кировске

Мэрия отреагировала на публикацию Города55. Нам рассказали о работе на месте.

Городу55 прокомментировали ситуацию с подтоплением в Старом Кировске. На историю отреагировала мэрия Омска. Напомним, ранее мы писали о жалобах местных жителей: к их домам подходит вода, улицы затоплены и скованны льдом, проблему никто не решает.

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Окружная администрация, минприроды и ресурсники сейчас выявляют источник выхода стоков на улицы Петрова и 2-я Нагорная. «В настоящее время удалось локализовать два источника выхода стоков. Мониторинг и обследование указанной территории продолжается. АО „Омскводоканал“ взяты пробы воды для установления химического состава и определения причины выхода стоков на поверхность», — пояснили нам чиновники.

#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Соцсети#Жалобы#Мэрия#Потоп
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