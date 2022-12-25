«Обследование продолжается». В омском Старом Кировске нашли два источника подтопления

Окружная администрация, минприроды и ресурсники сейчас выявляют источник выхода стоков на улицы Петрова и 2-я Нагорная. «В настоящее время удалось локализовать два источника выхода стоков. Мониторинг и обследование указанной территории продолжается. АО „Омскводоканал“ взяты пробы воды для установления химического состава и определения причины выхода стоков на поверхность», — пояснили нам чиновники.