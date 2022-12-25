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Ни казнить нельзя, ни помиловать. Отношение к ЛГБТ в России и Омске

Сегодня, 05:30
Фото: 1MI
иллюстрация
Влияние закона о запрете пропаганды ЛГБТ на общество. Как часто омичи за последний месяц искали информацию по теме.

«Новые известия» сравнили разные полюса мирового законодательства относительно ЛГБТ в контексте «дружественности» стран по отношению к России. На одной чаше весов Иран, который признан самой нетерпимой страной в отношении «не таких» людей, а на другой чаше — Куба, где разрешены однополые браки.

В мире осталось четыре государства, в которых казнят за «нетрадиционные отношения». Это Иран, Йемен, Нигерия и Сомали. В дружественном России Иране с 1979 года, после Исламской революции, казнили не менее 4 тыс. людей за гомосексуализм по законам шариата.

Вообще, в этом мусульманском государстве чрезвычайно изощренное законодательство, регулирующее неправильное взаимоотношение полов. Самое минимальное наказание предусмотрено за поцелуй: это 60 ударов плетью.

Фото: Новые известия

На другой чаше весов пока еще дружественное государство Куба. Не так давно Владимир Путин вместе с президентом Кубы открывали в Москве памятник, посвященный Фиделю Кастро. А 6 сентября 2022 года Куба перешла на новый Семейный кодекс. Теперь там разрешены однополые браки, усыновление детей гомосексуальными парами и суррогатное материнство на безвозмездной основе.

Россия пока «зависла» где-то посередине. С точки зрения рейтинга европейских государств мы на 46 месте из 49. А по сравнению с Ираном Россия — страна мягких законов. Сами по себе гомосексуальные отношения у нас не запрещены. Никаких плетей и виселиц.

Об исторической перспективе судить сложно, но прямо сейчас прослеживается интересная корреляция между изменениями в законодательстве и всплесках интереса к теме нетрадиционных отношений. Это так называемый «эффект Стрейзанд». Число поисковых запросов возрастает больше, чем вдвое всякий раз, когда депутаты двигают законодательную инициативу. Людям становится интересно, по какому пути мы пойдем в итоге — по пути Кубы или Ирана.

«НИ» приводят статистику, по которой за ноябрь 2022 года запрос «ЛГБТ» был в 5,5 раз популярнее, чем запрос «цены на продукты». Мы же решили разобраться, насколько эта тема интересна омичам.

Вообще, кажется, что эта тема не волнует сибиряков. Скандальных новостей крайне мало: раз в несколько лет выяснится, что по Омску курсирует «гей-такси» или кого-то не примут на работу из-за «женственной» внешности. Но если посмотреть статистику по интернет-запросам, становится ясно, что это не так. Если всего по России за месяц искали «ЛГБТ» более миллиона раз, то по одному только запросу «гей Омск» было более 40 тыс. показов.

Фото: сервис Вордстат

Больше всего люди искали именно это в январе 2022 года и в конце июля. Хотя, для сравнения, набор слов «погода Омск» люди вводили в поиск больше 700 тыс. раз за месяц. Можно сделать вывод, что омичей не слишком интересует эта тема, пока о ней не заговаривают в контексте законодательства.

Фото: сервис Вордстат
#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Законодательство#Статистика#Интернет#Новости
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