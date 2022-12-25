Вообще, кажется, что эта тема не волнует сибиряков. Скандальных новостей крайне мало: раз в несколько лет выяснится, что по Омску курсирует «гей-такси» или кого-то не примут на работу из-за «женственной» внешности. Но если посмотреть статистику по интернет-запросам, становится ясно, что это не так. Если всего по России за месяц искали «ЛГБТ» более миллиона раз, то по одному только запросу «гей Омск» было более 40 тыс. показов.