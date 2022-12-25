«Новые известия» сравнили разные полюса мирового законодательства относительно ЛГБТ в контексте «дружественности» стран по отношению к России. На одной чаше весов Иран, который признан самой нетерпимой страной в отношении «не таких» людей, а на другой чаше — Куба, где разрешены однополые браки.
В мире осталось четыре государства, в которых казнят за «нетрадиционные отношения». Это Иран, Йемен, Нигерия и Сомали. В дружественном России Иране с 1979 года, после Исламской революции, казнили не менее 4 тыс. людей за гомосексуализм по законам шариата.
Вообще, в этом мусульманском государстве чрезвычайно изощренное законодательство, регулирующее неправильное взаимоотношение полов. Самое минимальное наказание предусмотрено за поцелуй: это 60 ударов плетью.
На другой чаше весов пока еще дружественное государство Куба. Не так давно Владимир Путин вместе с президентом Кубы открывали в Москве памятник, посвященный Фиделю Кастро. А 6 сентября 2022 года Куба перешла на новый Семейный кодекс. Теперь там разрешены однополые браки, усыновление детей гомосексуальными парами и суррогатное материнство на безвозмездной основе.
Россия пока «зависла» где-то посередине. С точки зрения рейтинга европейских государств мы на 46 месте из 49. А по сравнению с Ираном Россия — страна мягких законов. Сами по себе гомосексуальные отношения у нас не запрещены. Никаких плетей и виселиц.
Об исторической перспективе судить сложно, но прямо сейчас прослеживается интересная корреляция между изменениями в законодательстве и всплесках интереса к теме нетрадиционных отношений. Это так называемый «эффект Стрейзанд». Число поисковых запросов возрастает больше, чем вдвое всякий раз, когда депутаты двигают законодательную инициативу. Людям становится интересно, по какому пути мы пойдем в итоге — по пути Кубы или Ирана.
«НИ» приводят статистику, по которой за ноябрь 2022 года запрос «ЛГБТ» был в 5,5 раз популярнее, чем запрос «цены на продукты». Мы же решили разобраться, насколько эта тема интересна омичам.
Вообще, кажется, что эта тема не волнует сибиряков. Скандальных новостей крайне мало: раз в несколько лет выяснится, что по Омску курсирует «гей-такси» или кого-то не примут на работу из-за «женственной» внешности. Но если посмотреть статистику по интернет-запросам, становится ясно, что это не так. Если всего по России за месяц искали «ЛГБТ» более миллиона раз, то по одному только запросу «гей Омск» было более 40 тыс. показов.
Больше всего люди искали именно это в январе 2022 года и в конце июля. Хотя, для сравнения, набор слов «погода Омск» люди вводили в поиск больше 700 тыс. раз за месяц. Можно сделать вывод, что омичей не слишком интересует эта тема, пока о ней не заговаривают в контексте законодательства.