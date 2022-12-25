Начальник омского УФСИН получил в аренду участок от мэрии

Участок в 800 «квадратов» близ 1-го Зеленого проезда в Амурском поселке выиграл Константин Книс. Он является действующим руководителем Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Омской области. Книс сделал один шаг в аукционе, чтобы победить. Теперь ежегодно будет платить в городской бюджет по 174 100 рублей. Срок заключения аренды — 20 лет.