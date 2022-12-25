Начальник омского УФСИН получил в аренду участок от мэрии

21 декабря прошли торги по сдаче в аренду земельных участков для индивидуального строительства. Проводил департамент архитектуры и градостроительства. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
Участок в 800 «квадратов» близ 1-го Зеленого проезда в Амурском поселке выиграл Константин Книс. Он является действующим руководителем Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Омской области. Книс сделал один шаг в аукционе, чтобы победить. Теперь ежегодно будет платить в городской бюджет по 174 100 рублей. Срок заключения аренды — 20 лет.
Отметим, вторым участником аукциона был Юрий Деменко. Согласно открытым данным, человек с такими же ФИО является местным предпринимателем, специализирующимся на строительстве жилых и нежилых зданий. Однако сейчас ИП ликвидирован.
Константин Книс за 2021 год заработал 3,68 миллиона рублей. Владеет автомобилем «Toyota» и квартирой. Об этом говорят данные из майской декларации о доходах.