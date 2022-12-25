Идут поиски. В Омске 10-летняя девочка зашла в подъезд своего дома и пропала

В полицию обратились родители 10-летней девочки. Сегодня, 25 декабря, утром дочь вместе с мамой были во дворе дома по улице Дмитриева. Около 10 часов ребенок зашел в подъезд, однако дома ее не нашли.
Девочка была одета в парку с меховым воротом, красную шапку, кожаные легинсы и черные ботинки.
Сейчас к поискам присоединились волонтеры, ориентировки опубликованы в официальных группах. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 79-31-02, 79-26-74 или 102.
Обновлено: 25 декабря в 18:36 полиция сообщила о том, что девочку нашли.