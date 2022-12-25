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Это случилось. Старейшую сеть книжных магазинов в Омске продают

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский книготорговый дом выставили на продажу за 37 млн руб

В лот входят 100% акций и вся недвижимость компании.

На портале «ГИС Торги» появилась информация о проведении аукциона по продаже старейшей сети книжных магазинов в Омске. Начальная цена — 37 253 000 рублей. Каждый шаг аукциона оценили почти в два миллиона.

В лот входят 33 552 акции ОАО «Омский книготорговый дом». Номинальная стоимость одной акции — 100 рублей. В предложение также входит недвижимость общей площадью 1 035,7 «квадратов».

До 2014 года шестью книжными магазинами владело муниципальное предприятие, но потом его реорганизовали. Сейчас продолжают работу четыре точки. Там трудоустроено 11 человек.

Заявки на участие в аукционе принимают с 23 декабря. Торги назначены на 26 января 2023 года. Напомним, мы сообщали о намерениях продать компанию еще месяц назад. Тогда вопрос только решался.

 

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#Город#Экономика#Новости#Омск#Мэрия#Аукцион#Продажа
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