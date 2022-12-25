Дело экс-начальника полиции Быкова, возвращение масочного режима, алкоголизм у омичей

Неделя началась с прений по уголовному делу экс-начальника омской полиции Евгения Быкова. Обвинение запросило 11 лет колонии строго режима, лишения звания, многомиллионный штраф, конфискацию имущества и запрет работы.
Фигурант выступил на заседании с эмоциональной речью: «Меня осудят за провокацию, а остальным ничего». Мы публикуем здесь монолог подсудимого. Адвокат зачитывал показания Быкова, откуда мы узнали незамысловатые прозвища подельников — Гусь, Еврей, Волосатый. Конечно, мы сочли своим долгом разобраться, кто есть кто — тут все подробности.
Не меньший интерес вызвала речь адвоката Станислава Абрамова: «Представьте, вот встанет Быков и, скажем, заявит: „А я не себе брал деньги, а для прокурора!“ И что же на это ответит последний?». О доводах защиты мы тоже рассказываем детально.
Новостями на неделе не радовал Роспотребнадзор. Заболеваемость ОРВИ увеличилась почти на 70%. Ведомство вторили медики: ежедневно в местные поликлиники обращаются до 200 пациентов. Закрылись на карантин 29 школ и 15 детских садов, пустуют более 1,5 тысяч классов и свыше двухсот детсадовских групп.
21 декабря в Омской области ввели особые меры для снижения рисков болезни. Он вернулся, масочный режим вернулся. Мы не отстаем от профильных специалистов, подготовили гайд, чтобы вы заботились о своем здоровье:
Омск оказался в десятке городов с самым грязным воздухом. Неожиданно, да? Минприроды РФ представили доклад об экологии за 2021 год. Оттуда выяснили, что в Иртыше бывали и ртуть, и марганец, и свинец.
А помните историю с огромным превышением фенола? Тогда выявили 292 ПДК, загрязнение даже дошло до Муромцевского района. Так вот, источник запредельных показателей все еще не нашли. Но мы подробности разобрались, чем завершились проверки омских рек — вот результаты.
Кстати, после последней такой проверки одного авиаперевозчика оштрафовали. Сообщили об этом 22 декабря. Компания «ЮВТ Аэро» не посчитала нужным сообщить пассажирам, что они могут получить горячее питание и сдать багаж в камеру хранения. Это было еще в августе, тогда омичи пять часов ждали рейса в Волгоград. Не знаем, провели ли в компании работу над ошибками, но под конец этой недели мы вновь видим несколько задержек от «ЮВТ Аэро».
Продолжая воздушную тему. Многострадальный аэропорт Омск-Федоровка теперь хотят построить на деньги инвесторов. О таком решении в минувший четверг сообщили власти.
Под конец года закрывают гештальты не только осознанные омичи, но и омские организации. На неделе было решено немало кадровых вопросов. Говорим о самых важных назначениях:
На неделе в Омске стало известно о трех реорганизационных процессах. Все важные. Рассказываем:
В начале недели стало известно о намерениях снести винокуренный завод на Зеленом острове. Здание интересно своей историей, за него вступились местные историки и краеведы. Общественное возмущение дало свои плоды. В минкульте пояснили, снос является незаконным. Таких планов у ведомства нет. Завод признан объектом культурного наследия.
Как только один конфликт поутих, разгорелся второй. На этот раз в центре событий памятник Феликсу Дзержинскому. Его исключили из списка охраняемых объектов культуры. Однако позже и в этой истории все встало на свои места. Бюст «Железному Фениксу» отреставрируют, вновь внесут в реестр объектов наследия, а также перенесут на более видное место.
Сразу после ярких выступлений в клубе случились кадровые обновления. 22 декабря клуб подписал контракт с вратарем Алексее Мельничуком, он провел в КХЛ 44 матча. А 24 декабря «Авангард» и московский ЦСКА обменялись защитниками. Состав нашей команды пополнил 24-летний Дмитрий Алексеев, а в столичный коллектив отправился Кристиан Ярош.
В канун Нового года в Омске введут «сухой закон». Правда, не везде и не круглосуточно. Спиртное нельзя будет купить в тех местах, где проведут праздничные мероприятия. Мы подробно перечисляем все условия здесь.
Пока чиновники запрещают продавать алкоголь, омский вытрезвитель становится лучшим в России. И вряд ли из-за отсутствия клиентов. Теперь наш опыт должны перенять другие регионы.
А мы не отходим от темы. Выяснили, за 11 месяцев омичи выпили почти 18 миллионов литров алкоголя. Провели серьезную аналитику параметров — все тут. Что интересно, с пива жители региона перешли на крепкий алкоголь. Видно, суровые времена требуют суровых напитков. А вообще почитайте полный материал про высокоградусную страсть омичей:
Традиционно обновляем новогодние новости. Итак, за неделю выяснилось, сколько денег готовы потратить омичи на зимний праздник; когда придут социальные выплаты (спойлер: раньше, чем зазвенят куранты); какая погода ждет омичей в волшебную ночь; как правильно выбрать елку (там прям много полезной информации); когда откроется Главная городская елка, вернее теперь, когда открылась. Еще мы публикуем расписание новогодних мероприятий для всех возрастов. По ссылке ниже: