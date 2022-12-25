Дело экс-начальника полиции Быкова, возвращение масочного режима, алкоголизм у омичей

Кстати, после последней такой проверки одного авиаперевозчика оштрафовали. Сообщили об этом 22 декабря. Компания «ЮВТ Аэро» не посчитала нужным сообщить пассажирам, что они могут получить горячее питание и сдать багаж в камеру хранения. Это было еще в августе, тогда омичи пять часов ждали рейса в Волгоград. Не знаем, провели ли в компании работу над ошибками, но под конец этой недели мы вновь видим несколько задержек от «ЮВТ Аэро».