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Дело экс-начальника полиции Быкова, возвращение масочного режима, алкоголизм у омичей

Сегодня, 10:48
Фото: 1MI
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Самые значимые события недели.

Подробности дела экс-начальника омской полиции Евгения Быкова

Неделя началась с прений по уголовному делу экс-начальника омской полиции Евгения Быкова. Обвинение запросило 11 лет колонии строго режима, лишения звания, многомиллионный штраф, конфискацию имущества и запрет работы.

Фигурант выступил на заседании с эмоциональной речью: «Меня осудят за провокацию, а остальным ничего». Мы публикуем здесь монолог подсудимого. Адвокат зачитывал показания Быкова, откуда мы узнали незамысловатые прозвища подельников — Гусь, Еврей, Волосатый. Конечно, мы сочли своим долгом разобраться, кто есть кто — тут все подробности.

Не меньший интерес вызвала речь адвоката Станислава Абрамова: «Представьте, вот встанет Быков и, скажем, заявит: „А я не себе брал деньги, а для прокурора!“ И что же на это ответит последний?». О доводах защиты мы тоже рассказываем детально.

Масочный режим в Омске

Новостями на неделе не радовал Роспотребнадзор. Заболеваемость ОРВИ увеличилась почти на 70%. Ведомство вторили медики: ежедневно в местные поликлиники обращаются до 200 пациентов. Закрылись на карантин 29 школ и 15 детских садов, пустуют более 1,5 тысяч классов и свыше двухсот детсадовских групп.

21 декабря в Омской области ввели особые меры для снижения рисков болезни. Он вернулся, масочный режим вернулся. Мы не отстаем от профильных специалистов, подготовили гайд, чтобы вы заботились о своем здоровье:

Как избежать смерти. Омичам рассказали, как правильно встречать тяжелый грипп
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Запредельное загрязнение Иртыша

Омск оказался в десятке городов с самым грязным воздухом. Неожиданно, да? Минприроды РФ представили доклад об экологии за 2021 год. Оттуда выяснили, что в Иртыше бывали и ртуть, и марганец, и свинец.

А помните историю с огромным превышением фенола? Тогда выявили 292 ПДК, загрязнение даже дошло до Муромцевского района. Так вот, источник запредельных показателей все еще не нашли. Но мы подробности разобрались, чем завершились проверки омских рек — вот результаты.

Задержки Омского аэропорта

22 декабря на сайте Омского аэропорта появилась информация о серьезной задержки рейса в Таиланд. Взлет перенесли на 15 (!) часов. Столь долгим ожиданием заинтересовалась транспортная прокуратура. Специалисты проверили, соблюдаются ли комфортные условия  в отношении пассажиров.

Кстати, после последней такой проверки одного авиаперевозчика оштрафовали. Сообщили об этом 22 декабря. Компания «ЮВТ Аэро» не посчитала нужным сообщить пассажирам, что они могут получить горячее питание и сдать багаж в камеру хранения. Это было еще в августе, тогда омичи пять часов ждали рейса в Волгоград. Не знаем, провели ли в компании работу над ошибками, но под конец этой недели мы вновь видим несколько задержек от «ЮВТ Аэро».

Продолжая воздушную тему. Многострадальный аэропорт Омск-Федоровка теперь хотят построить на деньги инвесторов. О таком решении в минувший четверг сообщили власти.

Назначения в Омске

Под конец года закрывают гештальты не только осознанные омичи, но и омские организации. На неделе было решено немало кадровых вопросов. Говорим о самых важных назначениях:

  • Владимир Путин утвердил нового прокурора Омской области — Алексея Афанасьева;
  • кресло Председателя Общественной палаты региона вновь заняла Лидия Герасмова;
  • начальником Госжилинспекции стал Александр Киреев;
  • пост замминистра региональной безопасности снова занял Станислав Горячкин;
  • Омский завод металлоконструкций возглавил Владислав Сас;
  • в ОмГУ официально назначили ректора — Сергей Замятин;
  • полковник из Омска Андрей Костюк стал руководителем отдела полиции в Москве.

Реорганизации по-омски

На неделе в Омске стало известно о трех реорганизационных процессах. Все важные. Рассказываем:

  • Официально стартовала смена статуса управления гостиницы «Иртыш». Некогда муниципальное предприятие станет акционерным обществом. При этом все 100% акций будут принадлежать департаменту мэрии.
  • «Центр недвижимости, дизайна и рекламы» хотят присоединить к «Центру содержания и хранения имущества». Контролировать работу после слияния будет департамент общественных отношений. К слову, это уже третья попытка реорганизовать Центр недвижимости.
  • «Омский областной колледж культуры и искусства» присоединит к себе «Омский колледж библиотечно-информационных технологий». Процесс слияния стартовал еще в апреле.

Исторические памятники

В начале недели стало известно о намерениях снести винокуренный завод на Зеленом острове. Здание интересно своей историей, за него вступились местные историки и краеведы. Общественное возмущение дало свои плоды. В минкульте пояснили, снос является незаконным. Таких планов у ведомства нет. Завод признан объектом культурного наследия.

Как только один конфликт поутих, разгорелся второй. На этот раз в центре событий памятник Феликсу Дзержинскому. Его исключили из списка охраняемых объектов культуры. Однако позже и в этой истории все встало на свои места. Бюст «Железному Фениксу» отреставрируют, вновь внесут в реестр объектов наследия, а также перенесут на более видное место.

Омский «Авангард»

Новостей про хоккей на этой неделе не много, но все значимые. В понедельник «ястребы» по буллитам обыграли «Салават Юлаев». Матч проходил в Уфе. Основное время закрыли со счетом 1:1. А уже в среду омичи одержали победу над «Барысом» в Астане. Финальный счет 3:1.

Сразу после ярких выступлений в клубе случились кадровые обновления. 22 декабря клуб подписал контракт с вратарем Алексее Мельничуком, он провел в КХЛ 44 матча. А 24 декабря «Авангард» и московский ЦСКА обменялись защитниками. Состав нашей команды пополнил 24-летний Дмитрий Алексеев, а в столичный коллектив отправился Кристиан Ярош.

Алкоголь в Омске

В канун Нового года в Омске введут «сухой закон». Правда, не везде и не круглосуточно. Спиртное нельзя будет купить в тех местах, где проведут праздничные мероприятия. Мы подробно перечисляем все условия здесь. 

Пока чиновники запрещают продавать алкоголь, омский вытрезвитель становится лучшим в России. И вряд ли из-за отсутствия клиентов. Теперь наш опыт должны перенять другие регионы.

А мы не отходим от темы. Выяснили, за 11 месяцев омичи выпили почти 18 миллионов литров алкоголя. Провели серьезную аналитику параметров — все тут. Что интересно, с пива жители региона перешли на крепкий алкоголь. Видно, суровые времена требуют суровых напитков. А вообще почитайте полный материал про высокоградусную страсть омичей:

Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
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Новый год в Омске

Традиционно обновляем новогодние новости. Итак, за неделю выяснилось, сколько денег готовы потратить омичи на зимний праздник; когда придут социальные выплаты (спойлер: раньше, чем зазвенят куранты); какая погода ждет омичей в волшебную ночь; как правильно выбрать елку (там прям много полезной информации); когда откроется Главная городская елка, вернее теперь, когда открылась. Еще мы публикуем расписание новогодних мероприятий для всех возрастов. По ссылке ниже:

Праздничное веселье. Стало известно, какие новогодние мероприятия ждут омичей
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