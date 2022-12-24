Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В результате возгорания автобуса в Омске произошел крупный пожар

Сегодня, 04:16
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Общая площадь пожара составила 815 кв. м.

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, вчера вечером, 23 декабря, в Ленинском округе Омска произошел пожар.

Приехав на место, сотрудники МЧС увидели, что горит кровля одноэтажного здания и автобус, припаркованный у здания.

В результате пожара повреждена 800 кв. м. кровли и автобус, который уже не подлежит восстановлению. Общая площадь пожара — 815 кв. м. Пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов автобуса.

Добавим, что на месте происшествия работали 38 спасателей, а также было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Пожары#Автобус#Возгорание автомобиля#Возгорание#ГУ МЧС по Омской области
Подпишитесь
Рассчитывайтесь на свой страх и риск. В омских детских садах меняется способ оплаты
Вчера, 07:53
Миллиарды в асфальт. За 3 года Омская область получит на дороги свыше 11 млрд рублей
Вчера, 07:32
Город «встал». Пробки в центре Омска достигли 10 баллов
Вчера, 12:26
Красивый подарок. Темури Латария вложил 50 млн рублей в «Сибирские колбасы»
Вчера, 09:57
В третий раз. В Омске снова собираются реорганизовать бюджетное учреждение
Вчера, 07:54
Семейное путешествие в Москву
Вчера, 07:48