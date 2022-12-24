В результате возгорания автобуса в Омске произошел крупный пожар

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, вчера вечером, 23 декабря, в Ленинском округе Омска произошел пожар.
Приехав на место, сотрудники МЧС увидели, что горит кровля одноэтажного здания и автобус, припаркованный у здания.
В результате пожара повреждена 800 кв. м. кровли и автобус, который уже не подлежит восстановлению. Общая площадь пожара — 815 кв. м. Пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов автобуса.
Добавим, что на месте происшествия работали 38 спасателей, а также было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники.