После столкновения четырех автомобилей в Омске пострадали дети

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера, 23 декабря, на улице 4-я Транспортная произошло ДТП.
По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара автомобиль Ford отбросило на автомобиль Honda, двигавшийся в попутном направлении.
В результате аварии в больницу обратились: пассажир автомобиля Nissan (58-летний мужчина) и два несовершеннолетних пассажира Toyota (16-летний подросток и 11-летняя девочка).