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После столкновения четырех автомобилей в Омске пострадали дети

Сегодня, 11:21
Фото: УГИБДД УМВД России по Омской области
В результате аварии в больницу обратились16-летний подросток и 11-летняя девочка. Помимо этого медицинская помощь потребовалась 58-летнему мужчине.

По сообщению УГИБДД УМВД России по Омской области, вчера, 23 декабря, на улице 4-я Транспортная произошло ДТП.

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара автомобиль Ford отбросило на автомобиль Honda, двигавшийся в попутном направлении.

В результате аварии в больницу обратились: пассажир автомобиля Nissan (58-летний мужчина) и два несовершеннолетних пассажира Toyota (16-летний подросток и 11-летняя девочка).

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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#ДТП с пострадавшими#ДТП с детьми#Массовое ДТП#ДТП с ребенком
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