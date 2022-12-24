После столкновения четырех автомобилей в Омске пострадали дети

По предварительным данным, 60-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара автомобиль Ford отбросило на автомобиль Honda, двигавшийся в попутном направлении.