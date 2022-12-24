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В Омской области начались показы Губернаторских елок

Сегодня, 06:54
Фото: Омское правительство
Губернаторские елки продлятся четыре дня. Всего их посетят более шести тысяч детей.

По сообщению омского правительства, в Омской области начались Губернаторские елки, которые продлятся четыре дня, и которые посетят более шести тыс детей.

В Омской филармонии для юных омичей подготовили новогоднее представление по мотивам русских народных сказов, а перед началом постановки дети успели встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль для детей продлился больше часа. Маленьким омичам рассказали историю о добре и ценностях.

«Мы посмотрели отличное представление. Нам сделали шикарный праздник, ребята, которые выступали, такие молодцы! По окончании остались только позитивные эмоции и состояние праздника. Приближение Нового года теперь особенно сильно ощущается», — рассказали омичи, посетившие Губернаторскую елку.

Напомним, что в этом году праздник смогли посетить не только отличники и дети-сироты, но и дети участников СВО, а также дети беженцев из ДНР, ЛНР и Украины.

В омском правительстве рассказали, кто из детей получит новогодние подарки
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Омская область#Губернаторская елка#Елка#Дети, подростки#Представление#Омская Филармония
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