В Омской области начались показы Губернаторских елок

По сообщению омского правительства, в Омской области начались Губернаторские елки, которые продлятся четыре дня, и которые посетят более шести тыс детей.
В Омской филармонии для юных омичей подготовили новогоднее представление по мотивам русских народных сказов, а перед началом постановки дети успели встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Спектакль для детей продлился больше часа. Маленьким омичам рассказали историю о добре и ценностях.
«Мы посмотрели отличное представление. Нам сделали шикарный праздник, ребята, которые выступали, такие молодцы! По окончании остались только позитивные эмоции и состояние праздника. Приближение Нового года теперь особенно сильно ощущается», — рассказали омичи, посетившие Губернаторскую елку.
Напомним, что в этом году праздник смогли посетить не только отличники и дети-сироты, но и дети участников СВО, а также дети беженцев из ДНР, ЛНР и Украины.