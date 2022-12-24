Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске обсудили план развития военного аэродрома в Чкаловском поселке

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Иллюстрация
Сегодня прошла рабочая встреча Александра Буркова и генерал-майора Руслана Феткулина.

По сообщению пресс-службы правительства Омской области, Александру Буркову представили план развития военного аэродрома Омск-Северный в Чкаловском поселке, который находится в ведении Министерства обороны РФ и является объектом стратегической важности.

Сегодня, 24 декабря, в Омске прошла рабочая встреча Александра Буркова и генерал-майора Руслана Феткулина — начальника штаба, первого заместителя командующего военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Руслан Феткулин рассказал, что планирует командование Воздушно-космических сил РФ в части развития военного аэродромного комплекса в Омске.

«Для нашего Омского военного гарнизона этот объект имеет важное значение. Аэродром Северный — второй наш аэропорт на территории региона. Мы готовы к обсуждению рабочих вопросов и нашего дальнейшего взаимодействия», — рассказал Александр Бурков.

Помимо этого стороны обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи.

Напомним, ранее также обсудили вопрос строительства аэропорта Федоровка на деньги инвесторов. По словам Александра Буркова, уже есть инвесторы, есть финансово-экономические расчеты, поэтому можно переходить к проектированию объекта.

Многострадальный омский аэропорт хотят полностью построить на деньги инвесторов
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Новости#Омская область#Аэродром#Военный аэродром#Александр Бурков
Подпишитесь
Рассчитывайтесь на свой страх и риск. В омских детских садах меняется способ оплаты
Вчера, 07:53
На пересечении улиц Гусарова, Фрунзе и Булатова в Омске изменили работу светофора
Сегодня, 08:57
В Омске на берегу Иртыша собираются построить новый жилой квартал
Сегодня, 09:48
Омский «Авангард» обменялся защитниками с московским ЦСКА
Сегодня, 04:37
Из-за возгорания автобуса в Омске произошел крупный пожар
Сегодня, 04:16