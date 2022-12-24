В Омске обсудили план развития военного аэродрома в Чкаловском поселке

По сообщению пресс-службы правительства Омской области, Александру Буркову представили план развития военного аэродрома Омск-Северный в Чкаловском поселке, который находится в ведении Министерства обороны РФ и является объектом стратегической важности.
Сегодня, 24 декабря, в Омске прошла рабочая встреча Александра Буркова и генерал-майора Руслана Феткулина — начальника штаба, первого заместителя командующего военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Руслан Феткулин рассказал, что планирует командование Воздушно-космических сил РФ в части развития военного аэродромного комплекса в Омске.
«Для нашего Омского военного гарнизона этот объект имеет важное значение. Аэродром Северный — второй наш аэропорт на территории региона. Мы готовы к обсуждению рабочих вопросов и нашего дальнейшего взаимодействия», — рассказал Александр Бурков.
Помимо этого стороны обсудили военно-патриотическое воспитание молодежи.
Напомним, ранее также обсудили вопрос строительства аэропорта Федоровка на деньги инвесторов. По словам Александра Буркова, уже есть инвесторы, есть финансово-экономические расчеты, поэтому можно переходить к проектированию объекта.