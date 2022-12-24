В Омске на берегу Иртыша собираются построить новый жилой квартал

В Омске на берегу Иртыша появится новый жилой квартал. Его строительством займется архитектурное бюро из Екатеринбурга.
ЖК расположится на площадке бывшей грузовой пристани деревообрабатывающего завода в Нефтяниках. Заказчиком же выступила компания ООО «Причал 55». А общая площадь составит 35,4 кв. м.
В ходе разработки общей концепции набережной, архитекторы постарались интегрировать территорию в общую систему благоустройства. Одна из идей — сделать квартал проницаемым, разделив разными уровнями общественные и частные пространства.
Отметим, что помимо Омска данное архитектурное бюро также разрабатывает проекты для строительства жилых объектов, общественных зданий, парков и зоопарков в Челябинске, Самаре и многих районах Екатеринбурга.