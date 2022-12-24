Проект Называевска по развитию городской среды стал одним из лучших в России

По плану территория будет содержать: пешеходную зону, зону массовых мероприятий, детские игровые комплексы, зоны для чтения, велодорожку с парковками, малые архитектурные формы, тротуары и подъездные пути к общественным зданиям. «Фишкой» проекта станет входная группа, которая имеет образ железнодорожного состава поезда.