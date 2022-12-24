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Проект Называевска по развитию городской среды стал одним из лучших в России

Сегодня, 07:08
Фото: Пресс-служба Минэнерго
Проект «Исторический парк «Сибирский посад» Называевска стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

По сообщению пресс-службы Минэнерго, Называевск стал одним из победителей во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Проект «Исторический парк «Сибирский посад» победил в категории «Малые города».

По плану территория будет содержать: пешеходную зону, зону массовых мероприятий, детские игровые комплексы, зоны для чтения, велодорожку с парковками, малые архитектурные формы, тротуары и подъездные пути к общественным зданиям. «Фишкой» проекта станет входная группа, которая имеет образ железнодорожного состава поезда.

На реализацию проекта будет выделено 106,8 млн рублей, 80 млн из которых — средства федерального гранта.

Отметим, что в 2022 году проходил еще один конкурс, в котором победил Исилькуль с проектом «Бульвар „Озерки“: возвращение сердца города».

#Юлия Бармина#Город#Новости#Омская область#Называевск#Проект#Конкурс#Городская среда#Развитие
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