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Отдала все, что было. Омичка перевела аферистам 1,6 млн рублей

Сегодня, 11:07
Фото: 1MI
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Омичка взяла кредиты и отдала все свои сбережения мошенникам

Следуя указаниям «следователя», 35-летняя омичка перевела на «безопасный счет» 1,6 млн рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение об очередных мошенников. В этот раз на их удочку попалась 35-летняя омичка.

Женщине позвонил «следователь» и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для сохранения денежных средств, омичке необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Общая сумма ущерба составила около 1,6 млн рублей.

Следуя указаниям аферистов, омичка оформила два кредита и вместе со своими накоплениями перечислила их на указанные злоумышленниками счета.

Когда в очередной раз ей перезвонили «правоохранители» и стали интересоваться картами ее супруга, она поняла, что общается с мошенниками.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступления. Помимо этого возбуждено уголовное дело.

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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Мошенник#Телефонные мошенники#Деньги#Уголовное дело
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