Отдала все, что было. Омичка перевела аферистам 1,6 млн рублей

По сообщению пресс-службы УМВД России по городу Омску, в полицию поступило сообщение об очередных мошенников. В этот раз на их удочку попалась 35-летняя омичка.
Женщине позвонил «следователь» и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для сохранения денежных средств, омичке необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Общая сумма ущерба составила около 1,6 млн рублей.
Следуя указаниям аферистов, омичка оформила два кредита и вместе со своими накоплениями перечислила их на указанные злоумышленниками счета.
Когда в очередной раз ей перезвонили «правоохранители» и стали интересоваться картами ее супруга, она поняла, что общается с мошенниками.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства преступления. Помимо этого возбуждено уголовное дело.