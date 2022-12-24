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Омский «Авангард» обменялся защитниками с московским ЦСКА

Сегодня, 04:37
Фото: ХК «Авангард»
На место Кристиана Яроша в ХК «Авангард» пришел 24-летний защитник Дмитрий Алексеев.

По сообщению пресс-службы ХК «Авангард», омский «Авангард» обменял защитника Кристиана Яроша в ЦСКА на 24-летнего защитника Дмитрия Алексеева. Контракт является двусторонним и действует до конца нынешнего сезона.

«Поговорили с Кристианом по поводу продолжения его карьеры, у ЦСКА был предметный интерес, поэтому, с учетом семейных обстоятельств Яроша, решили, что этот обмен будет лучшим вариантом. Алексеев — талантливый игрок, который приходит к нам на двусторонний контракт, рассчитываем на него в будущем», — рассказал генеральный менеджер ХК «Авангард» Рашид Хабибулин.

Отметим, что в сезоне 2022/23 Дмитрий Алексеев сыграл 3 матча в КХЛ за ЦСКА и 25 матчей в ВХЛ за «Звезду». В «Авангарде» он будет выступать под номером 4.

Напомним, накануне ХК «Авангард» подписал еще один двусторонний контракт с 24-летним вратарем Алексеем Мельничуком, который будет выступать под номером 38.

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#Юлия Бармина#Спорт#Хоккей#Новости#Омск#Авангард хоккей#Авангард#Омский авангард
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