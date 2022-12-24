На пересечении улиц Гусарова, Фрунзе и Булатова в Омске изменили работу светофора

По сообщению департамента транспорта администрации Омска, на пересечении улиц Гусарова, Фрунзе и Булатова установили дополнительную секцию светофора для поворота направо с улицы Гусарова на Фрунзенский мост.
Благодаря этому, движение транспорта и пешеходов будет безопасным, а прежняя пропускная способность на перекрестке сохранится. Также, время проезда для автомобилей, движущихся по улице Гусарова со стороны центрального рынка увеличили на две секунды.
Добавим, что там же был установлен дорожный знак «Направления движения по полосам», который разрешает поворачивать налево с улицы Гусарова в сторону моста им. 60-летия Победы с двух полос.