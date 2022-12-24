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На омской трассе произошло смертельное ДТП с участием фуры

Сегодня, 04:59
Фото: 1MI
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Авария произошла на трассе Тюмень-Омск, которую также называют «трасса смерти».

По сообщению госавтоинспекции УМВД России по Омской области, вчера вечером, 23 декабря, на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны Омска, выехал на встречную полосу, чтобы повернуть в Тюкалинск, и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes.

В результате аварии водитель «ВАЗа» скончался на месте, а два его пассажира доставлены в больницу с тяжелыми травмами.

Окончательно все обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе проверки.

#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#Смертельное ДТП#ДТП с пострадавшими#Трасса#Трасса смерти
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