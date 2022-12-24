На омской трассе произошло смертельное ДТП с участием фуры

По сообщению госавтоинспекции УМВД России по Омской области, вчера вечером, 23 декабря, на трассе Тюмень-Омск произошло ДТП.
Предварительно установлено, что 55-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074», двигаясь со стороны Омска, выехал на встречную полосу, чтобы повернуть в Тюкалинск, и допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes.
В результате аварии водитель «ВАЗа» скончался на месте, а два его пассажира доставлены в больницу с тяжелыми травмами.
Окончательно все обстоятельства и причины случившегося будут установлены в ходе проверки.