Мошенники не дремлют. Омичка перевела «банковским сотрудникам» крупную сумму денег

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полицию обратилась 46-летняя омичка, которая стала жертвой мошенников.
Женщине позвонили «работники службы безопасности банка» и сообщили, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Следуя указаниям мошенников, омичка перевела все средства на указанный «безопасный счет». Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
УМВД России по Омской области напоминает, что стоит быть осторожными и бдительными. Банковские работники никогда не сообщают подобную информацию по телефону, а банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует.