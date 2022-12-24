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Мошенники не дремлют. Омичка перевела «банковским сотрудникам» крупную сумму денег

Сегодня, 03:56
Фото: 1MI
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Омичка перевела на счет мошенников 1,3 млн рублей

Женщине позвонили неизвестные и представились «сотрудниками банка».

По сообщению пресс-службы УМВД России по Омской области, в полицию обратилась 46-летняя омичка, которая стала жертвой мошенников.

Женщине позвонили «работники службы безопасности банка» и сообщили, что кто-то пытается снять деньги с ее счета. Следуя указаниям мошенников, омичка перевела все средства на указанный «безопасный счет». Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Омской области напоминает, что стоит быть осторожными и бдительными. Банковские работники никогда не сообщают подобную информацию по телефону, а банковских услуг по переводу средств на «безопасные» или «резервные» счета не существует.

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#Юлия Бармина#Происшествия#Новости#Омск#Мошенник#Телефонные мошенники#Уголовное дело#Деньги
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