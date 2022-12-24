Новость № 2. В Омске столкнулись четыре автомобиля. Водитель автомобиля Toyota столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара автомобиль Ford отбросило на автомобиль Honda. В результате аварии в больницу обратились 58-летний мужчина, 16-летний подросток и 11-летняя девочка.