Новость № 1. В Ленинском округе Омска произошел крупный пожар. Причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов автобуса. Автомобиль загорелся и пламя перекинулось на кровлю одноэтажного здания. Общая площадь пожара — 815 кв. м. Пострадавших нет.
Новость № 2. В Омске столкнулись четыре автомобиля. Водитель автомобиля Toyota столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара автомобиль Ford отбросило на автомобиль Honda. В результате аварии в больницу обратились 58-летний мужчина, 16-летний подросток и 11-летняя девочка.
Новость № 3. Называевску, который пострадал от крупного пожара в мае, выделили 2,1 млн рублей. Деньги пойдут на создание противопожарной полосы в виде рва и примыкающего к нему отвала на заболоченных участках местности в юго-восточной и северной части Называевска.