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Крупный пожар, массовое ДТП и деньги погорелому городу. Омск в субботу

Сегодня, 14:01
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Ленинском округе Омска произошел крупный пожар. Причиной возгорания стала неисправность систем, механизмов и узлов автобуса. Автомобиль загорелся и пламя перекинулось на кровлю одноэтажного здания. Общая площадь пожара — 815 кв. м. Пострадавших нет.

Из-за возгорания автобуса в Омске произошел крупный пожар
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Новость № 2. В Омске столкнулись четыре автомобиля. Водитель автомобиля Toyota столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Ford, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan. От удара автомобиль Ford отбросило на автомобиль Honda. В результате аварии в больницу обратились 58-летний мужчина, 16-летний подросток и 11-летняя девочка.

После столкновения четырех автомобилей в Омске пострадали дети
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Новость № 3. Называевску, который пострадал от крупного пожара в мае, выделили 2,1 млн рублей. Деньги пойдут на создание противопожарной полосы в виде рва и примыкающего к нему отвала на заболоченных участках местности в юго-восточной и северной части Называевска.

Пострадавшему от крупного пожара Называевску выделили 2,1 млн рублей
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#Город#Новости#Омск#Омская область#Пожары#ДТП с пострадавшими#Массовое ДТП#Деньги#Юлия Бармина
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