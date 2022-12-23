Жителей Москвы и Подмосковья призвали жаловаться на неубранный снег

Член Центрального штаба ОНФ, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина в беседе с Общественной службой новостей поделилась основными проблемами, которыми сопровождаются природные катаклизмы.
По мнению эксперта, в некоторых случаях гражданам лучше провести день-два дома и переждать непогоду. Однако никто не желает соблюдать эту рекомендацию. Людям постоянно куда-то надо.
Движение по некоторым городам Подмосковья становится все сложнее из-за заснеженных улиц. Калинина призвала граждан направлять жалобы из-за неубранного снега в местные органы надзора. Это можно сделать через портал госуслуг или позвонить на горячую линию по номеру 112.
Если человек получает травму по причине неблагоприятных погодных условий, то нужно обращаться в прокуратуру.