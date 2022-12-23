Жителей Москвы и Подмосковья призвали жаловаться на неубранный снег

Движение по некоторым городам Подмосковья становится все сложнее из-за заснеженных улиц. Калинина призвала граждан направлять жалобы из-за неубранного снега в местные органы надзора. Это можно сделать через портал госуслуг или позвонить на горячую линию по номеру 112.