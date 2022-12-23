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Жителей Москвы и Подмосковья призвали жаловаться на неубранный снег

Сегодня, 07:59
В декабре погода в столичном регионе отличается переменчивостью. Как следствие, жители ломают руки и ноги, поступают в больницы с сотрясением мозга.

Член Центрального штаба ОНФ, эксперт по ЖКХ Светлана Калинина в беседе с Общественной службой новостей поделилась основными проблемами, которыми сопровождаются природные катаклизмы.

По мнению эксперта, в некоторых случаях гражданам лучше провести день-два дома и переждать непогоду. Однако никто не желает соблюдать эту рекомендацию. Людям постоянно куда-то надо.

Движение по некоторым городам Подмосковья становится все сложнее из-за заснеженных улиц. Калинина призвала граждан направлять жалобы из-за неубранного снега в местные органы надзора. Это можно сделать через портал госуслуг или позвонить на горячую линию по номеру 112.

Если человек получает травму по причине неблагоприятных погодных условий, то нужно обращаться в прокуратуру.

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