VK подводит результаты работы по поддержке МСП за 2022 год

В центре бета-тестирования любой бизнес может подать заявку на тест новых инструментов VK для продвижения и общения с клиентами. Например, уже сейчас в нем доступны специальные алгоритмы для рекламы сообществ и постов в соцсетях. Они приносят предпринимателям в 1,5 раза больше кликов по объявлениям, в 2 раза больше комментариев и лайков, снижая стоимость нового подписчика на 70%. В следующем году новые инструменты станут доступны всем пользователям.