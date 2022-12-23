В воскресенье в Омске потеплеет почти до 0 градусов

Добавим, что по данным интерактивного сервиса прогнозов «Ventusky», в следующие дни предновогодней недели температура начнет понижаться от -12 до -16, затем вновь повысится — до -7 градусов, а в праздничный день, 31 декабря, столбик термометра упадет до -25.