В воскресенье в Омске потеплеет почти до 0 градусов

По сообщению Обь-Иртышского УГМС, в Омске вновь меняется погода. В ближайшие дни температура сначала повысится, а потом вновь пойдет на спад.
В субботу, 24 декабря, температура ночью составит -9…-14 градусов, а днем поднимется до -2…-7. Помимо этого возможна метель, мокрый снег и снежные заносы на дорогах. Ветер — 7-14 м/с.
Воскресенье порадует омичей теплом. Ночью ожидается -4…-9 градусов. Днем же столбик термометра поднимется до -1…-6. Что касается атмосферных явлений: возможен гололед, мокрый снег, дождь, местами отложение мокрого снега.
В понедельник, 26 декабря, ожидается понижение температуры воздуха. Ночью — -11…-16 градусов, а днем от -6 до -11. День будет без существенных осадков, а на дорогах возможен уже привычный омичам гололед.
Добавим, что по данным интерактивного сервиса прогнозов «Ventusky», в следующие дни предновогодней недели температура начнет понижаться от -12 до -16, затем вновь повысится — до -7 градусов, а в праздничный день, 31 декабря, столбик термометра упадет до -25.