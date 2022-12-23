В омскую «Корзину добра» положил подарки для мобилизованных Александр Шлеменко

Пресс-служба администрации Омска рассказала, что продолжается акция «Корзина добра». Передать новогодние подарки участникам СВО и их семьям можно на 13 торговых площадках Омска. Акция продолжится до 30 декабря, потом подарки адресно отправят волонтеры.
Люди несут в торговые центры сладости, игрушки, подарки, сделанные своими руками. 22 декабря участником акции стал боец ММА Александр Шлеменко. По его словам, особенность нынешней акции «Корзина добра» в том, что накануне праздника люди заботятся о тех, кто нуждается в поддержке, и это помогает сплотиться.
Всего в Омске размещено 19 «корзин добра»: в гипермаркете «О`кей»; ТК «Маяк»; ТРК «Континент»; ТК «Казачья слобода»; ТВК Каскад; ТК «Первомайский»; ТК Апельсин; ТК «КВАДРО»; ООО «ДМ-Радуга» — магазины «Дружный мир». Также места сбора подарков можно найти на городских рынках.
Напомним, ранее мы писали о том, как именно организован сбор подарков: