В омскую «Корзину добра» положил подарки для мобилизованных Александр Шлеменко

Люди несут в торговые центры сладости, игрушки, подарки, сделанные своими руками. 22 декабря участником акции стал боец ММА Александр Шлеменко. По его словам, особенность нынешней акции «Корзина добра» в том, что накануне праздника люди заботятся о тех, кто нуждается в поддержке, и это помогает сплотиться.