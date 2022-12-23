В Омской области сестра подговорила брата убить своего сожителя

Затем преступница вместе со своим братом перенесли еще живого потерпевшего из кухни в зал. Женщина хотела добить сожителя, но при этом избежать уголовной ответственности, поэтому предложила добить жертву своему родному брату, а затем взять вину на себя, на что брат согласился.