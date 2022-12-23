В Омской области сестра подговорила брата убить своего сожителя

По сообщению СУ СК РФ по Омской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего брата и 44–летней сестры, обвиняемых в совершении преступления по п. п. «д, ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, ночью 24 апреля жительница Тевриза распивала алкоголь вместе с сожителем. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, женщина оскорбила мужчину и решила его убить кухонным ножом. Она два раза ударила своего сожителя ножом в область шеи и паха.
Затем преступница вместе со своим братом перенесли еще живого потерпевшего из кухни в зал. Женщина хотела добить сожителя, но при этом избежать уголовной ответственности, поэтому предложила добить жертву своему родному брату, а затем взять вину на себя, на что брат согласился.
Брат взял нож, ранее используемый сестрой и нанес потерпевшему множественные удары в область головы, шеи и груди. В результате потерпевший скончался на месте.
В настоящее время рассматривается вопрос о направлении уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.