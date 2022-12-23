В Омске женщина насмерть сбила 66-летнего пенсионера

По сообщению УМВД России по Омской области, сегодня в госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.
По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Highlander, на пересечении улиц 21 Амурской с 33-й Северной допустила наезд на мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.
В результате аварии 66-летний пешеход скончался в больнице.
В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.