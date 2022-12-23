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В Омске женщина насмерть сбила 66-летнего пенсионера

Сегодня, 09:48
Фото: УМВД России по Омской области
Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора.

По сообщению УМВД России по Омской области, сегодня в госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota Highlander, на пересечении улиц 21 Амурской с 33-й Северной допустила наезд на мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

В результате аварии 66-летний пешеход скончался в больнице.

В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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