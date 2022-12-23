В Омске локомотив смял легковушку на железнодорожном переезде

Омская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения локомотива с автомобилем. По предварительной информации, вчера, 22 декабря, около 18:00 в Кировском округе произошла авария на регулируемом железнодорожном переезде, который находится между станциями Карбышево-1 и Карбышево-2.
Автомобиль Renault Logan врезался в локомотив. ДТП не привело к опасным последствиям, задержки железнодорожного транспорта не произошло. Причины и обстоятельства аварии устанавливают. Омская транспортная прокуратура проверит, как исполняется законодательство о безопасности дорожного движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.