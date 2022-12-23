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В Омске локомотив смял легковушку на железнодорожном переезде

Сегодня, 04:26
Фото: Омская транспортная прокуратура
Авария произошла накануне в Кировском округе.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения локомотива с автомобилем. По предварительной информации, вчера, 22 декабря, около 18:00 в Кировском округе произошла авария на регулируемом железнодорожном переезде, который находится между станциями Карбышево-1 и Карбышево-2.

Автомобиль Renault Logan врезался в локомотив. ДТП не привело к опасным последствиям, задержки железнодорожного транспорта не произошло. Причины и обстоятельства аварии устанавливают. Омская транспортная прокуратура проверит, как исполняется законодательство о безопасности дорожного движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омск#ДТП#Железная дорога#Прокуратура
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