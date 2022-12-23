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Уже скоро. Омичи получат повышенные пенсии перед Новым годом

Сегодня, 02:42
Фото: 1MI

Омичи получат в декабре повышенные пенсии за январь

Пенсионный фонд России по Омской области сообщил, как будет происходить доставка январских пенсий.

С 1 января 2023 года выплата пенсий будет происходить через Социальный фонд России. Однако это никак не отразится на пенсионерах. Они будут получать выплаты в те же даты и теми же способами доставки, что и до введения изменений.

Перед новогодними праздниками часть пенсий придет заранее. Более ранее получение выплат ждет тех пенсионеров, которые получают деньги через банки 9 и 16 числа. Они получат январские выплаты до 30 декабря.

Также до 30 декабря (вместо 3 января) произойдет выплата пособий и мер социальной поддержки. Это касается и семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые получают деньги на карту. Остальные омичи получат выплаты уже в январе.

С 3 января начнется доставка пенсий и других выплат через отделения почтовой связи. В некоторых населенных пунктах это произойдет со 2 января. 5 и 6 января доставят пенсии за праздничные 7 и 8 января. С 9 января выплаты будут доставлять по графику. Январские выплаты уже будут проиндексированы.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Пенсии#Новый год
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