Уже скоро. Омичи получат повышенные пенсии перед Новым годом

С 1 января 2023 года выплата пенсий будет происходить через Социальный фонд России. Однако это никак не отразится на пенсионерах. Они будут получать выплаты в те же даты и теми же способами доставки, что и до введения изменений.
Перед новогодними праздниками часть пенсий придет заранее. Более ранее получение выплат ждет тех пенсионеров, которые получают деньги через банки 9 и 16 числа. Они получат январские выплаты до 30 декабря.
Также до 30 декабря (вместо 3 января) произойдет выплата пособий и мер социальной поддержки. Это касается и семей с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, которые получают деньги на карту. Остальные омичи получат выплаты уже в январе.
С 3 января начнется доставка пенсий и других выплат через отделения почтовой связи. В некоторых населенных пунктах это произойдет со 2 января. 5 и 6 января доставят пенсии за праздничные 7 и 8 января. С 9 января выплаты будут доставлять по графику. Январские выплаты уже будут проиндексированы.