Совфед: Подписан закон о квоте на бюджетное обучение в вузах для детей участников СВО

В Совфеде одобрили инициативу о предоставлении бесплатного права на обучение в вузах в рамках бакалавриата и специалитета. Теперь дети участников СВО смогут за счет государства получить доступ к высшему образованию в пределах выделенной квоты.