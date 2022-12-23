Совфед: Подписан закон о квоте на бюджетное обучение в вузах для детей участников СВО

Информацией поделилось ТАСС.
Льготы согласно закону распространяются в том числе на героев России, а также на граждан, имеющих три награды ордена Мужества. Об этом пишет Russian.rt.com.
Известно, что согласие на предоставление льготного обучения детям участников СВО на Украине уже дали: Московский государственный областной университет, Государственный университет «Дубна», Государственный социально-гуманитарный университет, Технологический университет им. А.А. Леонова и Государственный гуманитарно-технологический университет.