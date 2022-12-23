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Собянин рассказал о ситуации с гриппом в столице РФ

23 декабря 14:08
Мэр Москвы Сергей Собянин дал комментарии относительно ситуации с заболеваемостью гриппом в Москве.

Он рассказал представителям СМИ, что по данным на начало текущего года по причине заболеваемости населения «омикроном» максимальные суточные показатели посещения поликлиник достигали 40—45 тыс. человек. В осенний период, когда люди заболевали COVID-19, тяжелым гриппом и иными ОРВИ число посетителей поликлиник в сутки достигало 60 тыс. Оценивая нагрузки на амбулаторные учреждения в данный период, можно утверждать, что были превышены пиковые значения предыдущих периодов пандемии. Об этом пишет Russian.rt.com.

Ранее стало известно, что, согласно заявлению Рафика Загрутдинова, главы Департамента строительства, в столице РФ к введению в эксплуатацию в 2023 году готовят свыше 20 объектов здравоохранения.

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