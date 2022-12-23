Собянин рассказал о ситуации с гриппом в столице РФ

Он рассказал представителям СМИ, что по данным на начало текущего года по причине заболеваемости населения «омикроном» максимальные суточные показатели посещения поликлиник достигали 40—45 тыс. человек. В осенний период, когда люди заболевали COVID-19, тяжелым гриппом и иными ОРВИ число посетителей поликлиник в сутки достигало 60 тыс. Оценивая нагрузки на амбулаторные учреждения в данный период, можно утверждать, что были превышены пиковые значения предыдущих периодов пандемии. Об этом пишет Russian.rt.com.