Семейное путешествие в Москву

Новогодняя Москва полна развлечений для туристов всех возрастов. Здесь можно посетить самый большой каток в столице, покататься с горок в усадьбах и парках, побывать на арт-елке или отправиться в приключение с Дедом Морозом.
Важно помнить, что путешествие нужно бронировать заранее, чтобы точно успеть побывать во всех интересных местах и быть уверенным, что жилье уже забронировано. Правда, и за пару недель до Нового года можно успеть найти подходящее предложение.
Современные туристические сервисы направлены не только на бронирование номера в гостинице — через них можно купить билет в музей, забронировать столик в ресторане, приобрести билет на транспорт. Существуют сотни готовых туров, но некоторые туристы хотят иметь возможность самостоятельно придумать себе развлечения.
Все это можно сделать, например, на сервисе RUSSPASS. Если добавить маршрут в избранное, то площадка сама подберет вам возможные варианты досуга, вплоть до поездки на транспорте. А всего турист найдет 27 услуг и сервисов для того, чтобы поездка получилась на пять с плюсом.
Стоит заранее подобрать несколько мест, обязательных в программе каникул. А цифровой сервис подскажет, как купить билеты или заказать экскурсии. Среди всех зимних развлечений в России особенно популярны катки, ведь хоккей и фигурное катание — это национальные виды спорта.
В Москве открыты десятки катков, с естественным и искусственным льдом, под открытым небом и даже в торговых центрах. Самый большой каток столицы находится на ВДНХ. Катаясь на катке, можно увидеть центральную аллею Выставки с ее историческими павильонами и фонтанами. И позаботиться о билетах туда лучше заранее, купив онлайн на сайте.
Еще один способ весело провести время в Москве всей семьей — катание на надувных тюбингах. В этом году в столице открыты 22 такие горки, 18 из них — бесплатные, где можно покататься даже на своих тюбингах. Например, в музее-заповеднике «Царицино» обустроили настоящую тюбинговую трассу в виде снежного желоба длиной 120 метров. Катание здесь безопасно для посетителей с любым уровнем подготовки. Билет туда обойдется в 100 — 200 рублей, а прокат тюбинга на месте — от 250 до 400 рублей.
Снежные горки создали в музее-заповеднике «Коломенское». Это место обязательно порадует своим внешним видом, ведь даже горки украшены гирляндами. Прийти сюда можно ежедневно с 10:00 до 21:30. Если есть свою тюбинг, то катание бесплатное, а если брать в аренду, то это будет стоить 350 рублей за 30 минут, 500 рублей за 1 час, 750 рублей за 2 часа и 1 тысячу рублей за 3 часа катания.
Хоть раз в жизни каждый россиянин должен встретить Новый Год в праздничной Москве, опробовать на себе столичные развлечения и сделать десятки фотографий. А бронирование и другие заботы по организации отдыха передать в руки туристических сервисов.