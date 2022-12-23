Семейное путешествие в Москву

Еще один способ весело провести время в Москве всей семьей — катание на надувных тюбингах. В этом году в столице открыты 22 такие горки, 18 из них — бесплатные, где можно покататься даже на своих тюбингах. Например, в музее-заповеднике «Царицино» обустроили настоящую тюбинговую трассу в виде снежного желоба длиной 120 метров. Катание здесь безопасно для посетителей с любым уровнем подготовки. Билет туда обойдется в 100 — 200 рублей, а прокат тюбинга на месте — от 250 до 400 рублей.